Concentración en Majorel Jerez: "Estamos aquí luchando por nuestro trabajo"

La plantilla de Majorel Jerez se ha concentrado este martes ante las instalaciones de la compañía en el parque empresarial para reivindicar sus puestos de trabajo ante la pretensión de la empresa de despedir a las 48 personas que trabajan en el centro de Jerez.

La concentración ha comenzado con palabras de María José Monge, representante del comité de empresa, agradeciendo la presencia de medios, compañeros "y a los partidos políticos que han decidido apoyarnos. Estamos de nuevo peleando por nuestro trabajo", y lamentando que "este es el tercer ERE que vamos a sufrir en dos años. No podemos permitir que esta empresa siga desmantelando el centro de ERE. Éramos una de las empresas más grandes que tenía Jerez y ahora mismo estamos desapareciendo poco a poco".

"Necesitamos que las autoridades se metan, que nos ayuden, que hagan algo para que nuestros puestos de trabajo no se sigan yendo fuera de España. Esto no es nada más que el plan de las empresas de contact center para llevarse todo nuestro trabajo a países donde las condiciones laborales son precarias, mucho más precarias de lo que es nuestro sector aquí. No podemos permitir que esto siga adelante", dijo, añadiendo que "la empresa no está justificando la necesidad de estos despidos. La empresa no está aportando la documentación que se le requiere y lo único que nos está diciendo es que 329 personas en toda España tienen que ir a la calle. Aquí se van a ver afectadas 48 familias".

En efecto, Majorel tiene la intención de despedir a los 49 trabajadores de Jerez: "48 familias que llevan más de 20 años trabajando, dándole lo mejor y siendo impecables en su trabajo, porque aquí estamos dando los mejores servicios. Las empresas para las que trabajamos, que las podéis ver, que son Naturgy, Orange, Repsol e Hiberdrola, esas empresas son las culpables de que esto esté pasando. Ganan premios, muchos premios en la atención al cliente gracias a nosotros. Ganan mucho dinero con los clientes que nosotros atraemos. Y aún así nos echan a la calle. Y nos echan a la calle de cualquier manera, les da igual todo".

"Y no lo vamos a permitir. Estamos aquí luchando por nuestro trabajo y vamos a seguir haciéndolo. Iremos hasta donde tengamos que ir, porque no lo vamos a permitir. No vamos a aceptar que la empresa cada vez que quiera presente un ERE. Y teniendo personal de trabajo temporal contratado nos eche a nosotros a la calle. No lo vamos a consentir", finalizó la representante sindical, arrancando los aplausos de los presentes.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha dirigido directamente al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, y al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para que paralicen este ERE en Majorel y ha exigido una ley para que se impidan las deslocalizaciones para que las empresas ganen más dinero. El portavoz se ha comprometido a llevar el asunto este miércoles al Parlamento andaluz.