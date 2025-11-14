Marea Verde celebra la propuesta del Gobierno de España de reducir las ratios

Marea Verde, plataforma en defensa de la escuela pública, ha mostrado su satisfacción por la aprobación en el Consejo de ministros del anteproyecto de ley que reducirá las ratios en las aulas españolas y regulará la jornada lectiva de los profesores.

Marea Verde ha querido recordar, que la reducción del número de alumnos y alumnas atendidos en cada aula, es una veterana reivindicación, sobre la que existe un amplísimo consenso en el mundo de la educación.

La reducción de ratios es un pilar fundamental para lograr una educación pública inclusiva y de calidad. Permite una atención más individualizada de cada estudiante, y es un paso muy importante para abordar uno de los principales retos de nuestro sistema educativo una inclusión, real, del conjunto del alumnado.

Reducir la ratio va a permitir disminuir la tasa de repetición y de abandono escolar, personalizar el proceso de aprendizaje, aumentar la eficacia docente y beneficiar al alumnado que presenta dificultades o requiere un mayor grado de seguimiento, permitirá además una mayor intervención educativa y una atención individualizada.

Presumiblemente, se reducirá la conflictividad en las aulas y el profesorado disminuirá la sobrecarga burocrática que ahora soporta.

Marea Verde considera que esta nueva norma obedece al criterio de los expertos, pero sobre todo a la opinión aplastantemente mayoritaria de Profesorado de Primaria, Secundaria y directores y directoras de centros docentes, que llevan repitiendo, machaconamente, esta petición, en la sucesivas encuestas de calidad que se han venido realizando en los últimos años. O que se manifestó en las 52.000 firmas que fueron entregadas en el parlamento andaluz.

Por último, Marea Verde Jerez, hace un llamamiento al conjunto de los grupos políticos, para que den su apoyo a esta nueva norma en la votación definitiva que se realizará en el pleno del Congreso.

Y vuelve a insistir en la necesidad de colocar la Educación en el centro de la agenda política. Recordando, entre otras carencias, la escasa inversión que dedica nuestro país. Un 4,53% del PIB en el último curso. Muy lejos de lo invertido en los países de nuestro entorno.