María José García-Pelayo y Almudena Martínez repiten en la ejecutiva del PP andaluz

El PP de Jerez mantiene su peso en la cúpula regional del partido tras la renovación de María José García Pelayo y Almudena Martínez como miembros de la nueva ejecutiva regional del partido en el XVII Congreso del PP Andaluz, clausurado este domingo en Sevilla bajo el lema 'Siempre Andalucía'.

Los populares jerezanos, que han contado en el congreso con la particiación de un nutrido grupo de militantes, han mostrado su satisfacción por la reelección de Juanma Moreno como presidente, así como por su apoyo y compromiso con el PP de Jerez al incluir a su presidenta local y alcaldesa, María José García-Pelayo, y a la secretaria provincial y presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, como vocales de la junta directiva regional.

García-Pelayo ha destacado el apoyo de los populares jerezanos al también presidente de la Junta de Andalucía subrayando que “el liderazgo de Juanma Moreno es la mejor garantía para que tanto Jerez como Andalucía avancen como lo están haciendo”.

La presidenta local y alcaldesa de Jerez ha afirmado que "con Juanma Moreno llegó un cambio necesario, moderado y de progreso a toda Andalucía que ha sentado muy bien a Jerez, con un partido fuerte que viene ganando todas las elecciones (locales, autonómicas, nacionales y europeas) en los últimos años y con un Gobierno de la Junta de Andalucía volcado en solucionar problemas históricos, en dar respuesta a las necesidades de la ciudad y de los jerezanos".

Los populares jerezanos manifiestan en un comunicado su profundo agradecimiento a Juanma Moreno por la confianza depositada en el PP de Jerez y el respaldo al trabajo que los populares están llevando a cabo.