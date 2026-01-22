María Luisa Salido, en la flor del arte

La jerezana María Luisa Salido ha llevado la flor de su arte a Madrid. Allí, la Galería Castelló, 4 expone en una colectiva su obra hasta finales de este mes en 'El color de enero'. Lo hace tras haber compartido este mismo espacio con otros artistas en la muestra 'La flor de su secreto', hasta diciembre. "Allí me encuentro con una gran variedad de expresión plástica diferente que me ha enriquecido muchísimo. Además, trabajar con la galerista, Carmen Rico, es un gusto. Es una persona fantástica, muy enamorada de Andalucía", cuenta la autora.

Salido está centrada ahora mismo en el estudio de la flor, de la forma, "no en su sentido más figurativo, ni mucho menos, sino de lo que suscita la estructura, la luz y el color sobre todo lo que es orgánico". Entre los proyectos que tiene a la vista están nuevas colectivas con, por ejemplo, el artista jerezano David Saborido. "Sigo trabajando, con calma y con toda la ilusión del mundo", apunta la artista, que es además profesora de inglés y francés en un colegio de Jerez.

Desde muy pequeña, María Luisa Salido siempre se ha sentido atraída por la pintura, el dibujo y todo aquello que tiene relación con la creatividad, con lo artístico, incluidas la danza y la música. Pronto siente la necesidad de expresar sus experiencias más personales a través de la pintura. Además de ser autodidacta, recibe una importante formación del pintor jerezano Luis Grajales, con quien cultiva fundamentalmente la pintura al óleo y el acrílico. En la actualidad desarrolla su obra en diálogo con la asesoría artística del pintor jerezano David Saborido, un proyecto que espera mostrar en su tierra pronto.

"El contacto con la naturaleza -confiesa- ha sido y es algo vital que me inspira en mi pintura. En mi obra trato de transmitir algo puro que guarde su esencia a través de una pincelada vibrante de color y luz. Para mí es reflejar un sentir partiendo siempre de una experiencia o lugar donde los elementos naturales aparecen como reflejo de ese afán por conocer nuevos rincones. Soy muy viajera, senderista y montañera, con cámara en mano. Cuando pinto me pierdo en el tiempo, en un espacio infinito que ocupa un universo. Es como lanzarse a un abismo sin límites con la única intención de componer desde el sentimiento buscando una armonía de ritmo, luz y color".

Más sobre Castelló, 4

Es un espacio único que combina galería de arte, restauración y enmarcación, con una cuidada selección de tendencias pictóricas y escultóricas contemporáneas, con enfoque especial en figurativas y conceptuales. Desde artistas emergentes hasta reconocidos maestros, la galería alberga exposiciones de autores vivos nacionales e internacionales, entre los que están los jerezanos María Luisa Salido y Fermín Villaescusa.