Textura, transparencia y forma en la nueva obra del jerezano David Saborido

El pintor jerezano David Saborido (@davidsaboridog) participa en Marbella en una exposición colectiva llamada 'From light to colour', en la galería 'Metamorphose'. Una cita en la que el autor exhibe cuatro obras de la nueva colección 'El Interior de la forma' (2025), que se podrá visitar hasta el 27 de marzo.

Piezas que hablan del proceso de trabajo actual de Saborido, que está lleno de nuevos conceptos. "Es la visualización del interior de la obra formal mientras pinto. Piezas abstractas de una contundencia muy potente en las que busco mucho la textura y la transparencia y esa sensación de estado flotante de la obra sobre la superficie pintada", explica el autor, que confiesa sentirse "muy ilusionado con esta nueva producción porque a la vez está naciendo una pequeña colección de 20 x 20 que se llama 'Capillas de oración' que mostraré próximamente en un pequeño espacio que esté relacionado con la oración".

Un momento de la inauguracion de la exposición, con obras de Saborido al fondo.

El artista expone en la ciudad malagueña junto a los pintores M. A. Belinchón 'Beli', Marleen Pawels, Nanon Morsink, Jerzy Baranowski y Luis Agulló.

Cartel de la exposición.

Estas cuatro obras son el inicio de una nueva colección que se va a presentar en febrero en una exposición individual de David Saborido en la Galería Balta de Santander, que también recorrerá distintos puntos de España y del extranjero a lo largo de 2026.