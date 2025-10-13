El máster de flamenco deja Villapanés y se instalará en el Campus

El palacio de Villapanés dejará de ser sede de las clases del máster de flamenco durante el presente curso.

El próximo lunes 17 de octubre arrancará oficialmente el Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco, que afronta en Jerez su octavo curso. Dicha iniciativa fue puesta en marcha por la Universidad de Cádiz en el curso 2018/19 dentro del denominado ‘Plan Estratégico del Flamenco’, un plan que espera consolidarse en el curso 28/29 con el inicio del programa de Doctorando en Investigación y Análisis del Flamenco, sin lugar a dudas, el espaldarazo definitivo a esta propuesta.

Pero este octavo curso del máster de flamenco, que imparte sus asignaturas obligatorias en Jerez y que cuenta con la participación de las universidades de Granada, Córdoba, Huelva, Málaga y la Pablo de Olavide de Sevilla, contará con una novedad fundamental. Se trata del cambio de sede, pues desde su inauguración en octubre de 2018, y merced a la insistencia entonces del Ayuntamiento de Jerez de acercar la universidad a la ciudad, impartía sus asignaturas troncales en el Palacio de Villapanés, un hecho que ahora se modifica, ya que desde este curso las clases se realizarán en el Campus de La Asunción.

Sólo el acto inaugural del próximo lunes 17 de octubre, cuya conferencia de apertura realizará el profesor de Danza Española en el Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz “Maribel Gallardo”, Emilio Martí, se efectuará en Villapanés, que dejará de ser sede oficial. Todo lo demás, al Campus, con la particularidad de que en el presente curso se ofertará también la posibilidad al alumnado de asistir a clases online, una opción que al menos en este primer semestre de asignaturas obligatorias, no era antes posible (a excepción del año del covid).

Los cambios se producen tras la llegada a la coordinación de este máster del catedrático Jaime Guerrero, que sustituye a Francisco Perujo en este curso 25/26. Perujo, embarcado ahora en el proyecto de la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, había sido parte fundamental en la confección de este máster, y había desempeñado el puesto de coordinador desde el principio, además de formar parte de su equipo docente.

Bien es cierto que desde hace unos años, muchos alumnos se han quejado de las incomodidades que ofrecía el Palacio de Villapanés, un espacio que aunque ha mejorado técnicamente con el paso de los años, no ha terminado de convencer ni a los profesores del propio máster ni a los citados alumnos.

Esta nueva ubicación permitirá poner a disposición de los profesores, ponentes y alumnos todas las instalaciones y medios con los que cuenta el campus de Jerez.

De cara a este nuevo curso académico, el máster sigue teniendo especial interés, ya no sólo a nivel nacional sino entre la comunidad universitaria extranjera, una circunstancia que se ha repetido en los últimos años.

Para este año, el número de solicitudes ha duplicado el máximo de matriculaciones posibles. No hay que olvidar que cada universidad cuenta con 12 plazas. Evidentemente, el mayor número de matriculados son españoles, pero de cara a este curso también contamos con alumnos procedentes de fuera de España, en concreto de países latinoamericanos como Colombia o México, Estados Unidos y Europa.

Desde la coordinación del máster, se ha puesto ya un objetivo de cara al futuro, consolidar y reforzar el carácter multidisciplinar e internacional del máster.

En cuanto al claustro docente, el máster volverá a contar con profesores como Dolores Barroso, María Jesús Ruiz, Miguel Ángel Berlanga, Alicia González, Juan Zarzuela, Rocío Plaza, Paco Escobar, Faustino Núñez o Roberto Torres, por citar a algunos.