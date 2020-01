Las matriculaciones de coches en Jerez cayeron un 2% en 2019

Desde el patronal, no obstante, no se mira con especial recelo las estadísticas, sobre todo si tenemos en cuenta que este recién finalizado 2019 ha tenido momentos especialmente difíciles para el consumidor como el tema del diésel y su eliminación en unos años, una circunstancia que creó polémica y provocó que más de un cliente se pensara su adquisició n, al menos durante un cierto periodo del pasado año.

Las previsiones para 2020 tampoco son positivas

La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) prevé que, de no corregirse la desconfianza existente con respecto a los turismos de diésel, lo más probable es que el mercado repita una nueva caída este año que podría rondar el 3% a nivel nacional (este año ha sido del 4,8%). Para Ancove, la única manera de romper esta incertidumbre es un plan decidido y, sobre todo realista, del Gobierno en favor del automóvil, con una estrategia que retire de las calles y carreteras los turismos más contaminantes, aquellos que no tienen etiqueta de la DGT. El actual Moves, centrado en coches eléctricos, no es la solución dado que el precio de estos turismos es inaccesible para la mayoría de los propietarios de los coches más viejos en circulación. Por este motivo, se deben incluir en las ayudas todos aquellos turismos que, con respeto a la neutralidad tecnológica, no superen los 95 g de emisiones de CO2. Y que aclare a la ciudadanía que los niveles de emisiones de partículas y NOx de estos vehículos están muy lejos de los viejos diésel, verdadero problema de la contaminación.