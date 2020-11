Un matrimonio jerezano fallece por coronavirus en sólo tres semanas

Dentro de esta calamitosa pandemia con la que vivimos, encontramos historias de todo tipo, aunque la mayoría de ellas cargadas de dolor e incomprensión. Una de ellas ha afectado a una familia jerezana que ha visto cómo sus padres han fallecido en cuestión menos de tres semanas. Cuenta una de sus hijas que su padre, de 81 años, ingresó en el hospital de Jerez durante el puente del Pilar, diagnosticándosele una neumonía y un encharcamiento de pulmón. Al padecer Epoc, una enfermedad respiratoria crónica, se trataba de una persona de alto riesgo.

“Mi padre superó estos problemas, pero lo derivaron al Hospital San Juan Grande para terminar de curarse, porque ya esperaba el alta. Allí estuvo todo el tiempo acompañado de mi madre, de 79 años”, relata su hija.

En San Juan Grande estuvo cinco días compatiendo habitación “con un paciente de unos 50 años al que habían operado del pie”, paciente que al cuarto día da positivo por covid. “Ya en ese momento no entendíamos que en la situación en la que estábamos en octubre, a esa persona no se le hiciera una PCR al ingresar allí”, comenta.

Al comprobar el positivo, “mandaron a mi madre a mi casa, pero sin pruebas PCR, le dijeron que se fuera a su casa, que la llamarían. Todo esto ocurrió un jueves, y el viernes dieron a mi padre el alta y sabiendo que era de alto riesgo. Mi padre falleció el domingo”.

El golpe anímico a la familia no quedó ahí, ya que tras el funeral, celebrado el lunes, “mi madre empieza a sentirse mal, con dolores de cabeza y con una tos horrible”. “La llevamos al médico pero ni siquiera la oscultaron ni le midieron la saturación, lo único que le mandaron fue Cinfatos, una jarabe para la tos”, prosigue.

“Como no mejoraba la llevamos a urgencia, donde, tras dar positivo, estuvo 15 horas sentada en una silla antes de subirla a la planta de covid, y donde le diagnosticaron una neumonía bilateral”, prosigue.

Tras empeorar su estado de salud, “a los dos días la subieron a UCI”, y su situación “con el paso de los días seguía agravándose”. Es más, cuenta la familia que “cuando hablábamos con ella, nos decía que estaba muy nerviosa, con crisis de ansiedad, pero no le suministraban nada”.

Lo que no entienden sus familiares es que “cuando hablábamos con ella parecía que mejoraba,tenía fuerza en la voz, de hecho casi no tenía tos, e incluso un amigo de mi hermano que trabaja en UCI nos dijo que era de las mejores que estaba en planta”.

No asimilan que “la doctora nos decía que le preguntaban si quería que la intubasen y ella decía que no. ¿Cómo se puede preguntar eso a una persona en la situación en la que estaba mi madre, que de por sí estaba nerviosa con la enfermedad?”. Tampoco que “mi madre no tenía ni suero puesto, y no comía porque decía que la comida le sabía fatal”.

“Lo cierto es que mi madre falleció el 5 de noviembre, es un palo muy gordo para todos, y por eso quiero denunciarlo porque esto está pasando en los hospitales, no puede ser que se nos trate así”.

De momento, la familia ha interpuesto una reclamación en el hospital tras lo sucedido.