Los médicos piden mamparas en las consultas y que los usuarios utilicen mascarillas

Ante el anuncio de la Junta de Andalucía del plan funcional para la normalización del trabajo en la actividad asistencial, el Sindicato Médico de la provincia ha puesto de manifiesto, en un escrito enviado a las gerencias de las áreas sanitarias, la necesidad de reforzar la seguridad de los pacientes así como la de los profesionales.

Para ello, el sindicato entiende que, además del uso adecuado de los correspondientes EPIs homologados, es precisa una adecuación de todas las consultas donde se preste asistencia clínica, tanto de hospital como de centros de salud, con la instalación de un medio de separación física consistente en un panel protector y transparente que impida la transmisión o el contagio entre personas, "aunque posteriormente se tenga que explorar al paciente".

De cara a una progresiva vuelta a la normalidad en los centros sanitarios a partir de la próxima semana, el Sindicato Médico insiste en que debe haber equipos de protección individual suficientes y transmite la preocupación que le hacen llegar los médicos en vista del previsible aumento del número de contactos entre profesionales y usuarios que se va a producir.

Según explicó el presidente del Sindicato Médico en la provincia, Pedro Calderón, también se va a pedir que todas las personas que entren en un centro sanitario vayan provistas obligatoriamente de una mascarilla. "Hay que entender que la mascarilla no es sólo para que no te contagien, sino para no contagiar. Es por el bien de todos los que estén en el centro. Tenemos que intentar poner todas las medidas de protección necesarias".

De otro lado, tras el reparto y posterior retirada de otra partida de mascarillas defectuosas, el Sindicato Médico ha vuelto a mostrado su malestar ante el SAS y afirma que las autoridades sanitarias le han comunicado que se va a reforzar el control “que ya existía” y a hacer un muestreo aleatorio de todo el material que se compre, para realizar pruebas antes de entregarlo a los profesionales. Al mismo tiempo, el sindicato profesional ha exigido de nuevo que se realicen test a todo el personal sanitario, pero especialmente a los profesionales que han utilizado las mascarillas defectuosas.

Calderón remarcó que desde el inicio de la pandemia, el sindicato ha hecho un gran hincapié en el déficit de material de protección, con denuncias en la Inspección de Trabajo y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que atendió su petición. No obstante, el Sindicato Médico entiende que "ahora lo que toca es estar unidos, preservar la salud y ya habrá tiempo de pedir responsabilidades".