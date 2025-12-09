Más de medio centenar de sanciones por miccionar en la vía pública y por 'botellón' durante las zambombas en Jerez

La Policía Local, entre otras actuaciones realizadas en el dispositivo especial de zona centro con motivo de las zambombas, ha interpuesto durante el puente, un total de 51 denuncias a personas que miccionaban en la vía pública, así como a 13 que realizaban 'botellón' igualmente en distintas calles y plazas de la ciudad. Del mismo modo, se ha denunciado a una persona por negativa a identificarse ante los agentes y a otra por consumo de estupefacientes.

Las zonas donde se han producido estas denuncias han sido calle Hornos, Judería, Salvador Allende, San Marcos, plaza Asunción, Porvera, Catalanes, Ponce de León y Juana de Dios Lacoste, entre otras.

Se recuerda que el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha realizado una campaña de concienciación haciendo un llamamiento al disfrute de la Navidad jerezana desde la convivencia y respeto, con actitudes cívicas y recordando las sanciones de 100 euros en cada caso tanto por hacer 'botellón' como por miccionar en la vía pública.

En los próximos fines de semana de zambomba así como en los días festivos navideños, la Policía Local seguirá haciendo hincapié en la prevención de estas acciones, con las pertinentes sanciones a quienes infrinjan lo estipulado en la vigente normativa y con continuas inspecciones igualmente a establecimientos para verificar la autorización de zambombas y tenencia de la documentación adecuada.

En otro orden de cosas, durante el puente festivo, la Policía Local interpuso el pasado viernes 5 un total de 7 denuncias administrativas en un control de alcoholemia establecido en la zona centro, y un atestado por Delito Contra la Seguridad Vial. Además, hubo otros dos denuncias por delitos de la misma índole, en un caso al conductor de una motocicleta por no haberla conducido nunca y en otro, por positivo en alcoholemia al conducir de manera irregular y ser avistado y detenido por los agentes. Del mismo modo, asistió también el viernes al filo de las 14:30 horas en una colisión con lesiones graves entre un turismo y un patinete eléctrico en la avenida Caballero Bonald.

En otro control de alcoholemia establecido el sábado 6 en la zona centro, fueron denunciadas administrativamente 2 conductores por superar la tasa autorizada, y se registraron 3 denuncias por delitos contra la seguridad vial en distintas avenidas de la zona norte también por ofrecer conducción errática y dar positivo por alcoholemia. El domingo 7 también es investigada por conducir bajo los efectos del alcohol una conducta que colisionó contra un turismo estacionado en avenida Ingeniero Ángel Mayo.

En la campaña de Medio Ambiente y Policía Local contra el vertido de residuos en polígonos industriales en zonas y horarios indebidos, los agentes del citado cuerpo han identificado y denunciado a tres autores de tales vertidos en distintas calles del polígono industrial de El Portal.

En último término, se han registrado distintas actuaciones de la Policía Local a efectos de 'Servicios Humanitarios' en la atención a personas de edad avanzada que requerían su reincorporación en su propio domicilio por caídas sin consecuencias mayores, así como de identificación de padres de menores que se encontraban en estado ebrio en la vía pública, entre otras.