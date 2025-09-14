Mejoran la accesibilidad en el entorno de los colegios Alfonso X El Sabio, Marianistas y Las Josefinas en Jerez

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha informado de las diversas actuaciones de mejora de la accesibilidad que se han llevado a cabo en el entorno de tres centros educativos de la ciudad, Alfonso X El Sabio, Colegio de los Marianistas y Colegio de San José-Fundación Xafer. Tal y como ha explicado, estas obras responden a la demanda no sólo de las respectivas comunidades educativas, sino también de las barriadas y asociaciones de vecinos de la zona, que habían trasladado al Ayuntamiento la necesidad de acometer las citadas reformas.

Mejoras en el entorno de colegio Alfonso X.

Estas intervenciones en zonas aledañas a estos colegios, como ha explicado el responsable municipal, forman parte de la estrategia del Gobierno municipal “de renovar los espacios públicos y reforzar su conservación y manteamiento para crear una ciudad más adaptada y accesible para todos”, ha señalado el teniente de alcaldesa.

En este sentido, Jaime Espinar ha subrayado “el empeño del Gobierno municipal en ir reduciendo las barreras arquitectónicas que existen en nuestra ciudad y que dificultan el tránsito, y a este objetivo vamos a destinar los nuevos fondos que nos han asignado del Plan Cádiz Marcha 2025 de la Diputación Provincial de Cádiz, que está enfocado precisamente en la mejora de la accesibilidad”.

En cuanto a los trabajos realizados en el entorno de estos colegios, el teniente de alcaldesa ha explicado que se han centrado en estos mismos objetivos de eliminar barreras arquitectónicas creando un espacio más accesible y transitable. En concreto, estas obras han consistido básicamente en la adaptación a la normativa vigente de los pasos de peatones existentes en estas zonas, para lo cual se han llevado a cabo labores de rebaje de bordillos para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida, así como la colocación de solería táctil, destinada a marcar itinerarios a personas con discapacidad visual.