¿Dónde está una de las mejores bodegas del mundo? En Jerez

La bodega jerezana González Byass ha sido incluida en el 'Top 100 Wineries of the Year', que agrupa las 100 mejores del mundo, según la revista especializada estadounidense Wine & Spirits Magazine.

A ella se unen Marqués de Murrieta, Muga, López de Heredia, Tempos Vega Sicilia, Suertes del Marqués y Buil & Giné.

Este listado está formado por las bodegas cuyos vinos han obtenido las mejores calificaciones en esta revista de Estados Unidos, que durante este año ha catado más de 15.000 muestras procedentes de todo el mundo. Entre ellos se encuentra Tío Pepe Cuatro Palmas, una maravilla enológica muy escasa y con 53 años de envejecimiento que ha logrado 98 puntos.

Asimismo, las páginas de Wine Spirits han recogido en 2021 las puntuaciones alcanzadas por Tío Pepe Tres Palmas (94), Tío Pepe Dos Palmas (93) y Tío Pepe Una Palma (92). Josh Greene, editor de la revista, ha destacado la singularidad de esta Colección que muestra la capacidad de evolucionar en el tiempo del fino de Jerez más universal que ha alcanzado los 92 puntos: Tío Pepe.

En concreto, un total de siete bodegas españolas están presentes en esta clasificación, donde destaca la presencia de tres bodegas arraigadas en Rioja, otra en Ribera del Duero, una en las Islas Canarias como Suertes del Marqués, que está localizada en el Valle de la Orotava en Tenerife, y otra en el Priorat, como es el caso de Buil & Giné.

Por su parte, Marqués de Murrieta sigue recibiendo reconocimientos, después de que la revista 'Wine Spectator' reconociera como el mejor vino del mundo a su Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010, al igual que las jerezanas González Byass, que recientemente ha visto cómo su cava Vilarnau Ecológico Brut Rosado, ha sido reconocido con el Premio Alimentos de España al mejor vino de 2021. Entre sus galardones destacan 'Best European Winery' de The Wine Enthusiast, 'Best Spanish Producer' en Mundus Vini, 'Len Evans Trophy' del International Wine Challenge, así como la inclusión en el ranking 'The World’s Most Admired Wine Brands' de Drinks International.

Desde la firma vinatera apuntan que este "nuevo éxito refuerza el compromiso de González Byass con la expansión internacional del vino de Jerez. La importancia de las raíces jerezanas de esta bodega, fundada en 1835, se traduce en la elaboración de vinos que muestran, en todo el mundo, la singularidad y calidad de los vinos de Jerez".