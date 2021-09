Las mejores herramientas para convertir vídeos

Seguro que en más de una ocasión has necesitado convertir un vídeo de un formato a otro y no has sabido cómo hacerlo, lo que ha hecho que no pudieras utilizarlo, ya que el formato no era compatible con el dispositivo que tenías para visualizarlo.

Cuando esto ocurre, utilizar un convertidor de vídeos es la mejor solución, ya que de esta forma podrás modificar el formato del vídeo cómodamente y en tan solo unos minutos, sin perder nada de calidad y sin necesidad de tener grandes conocimientos sobre informática.

Un convertidor de vídeo es una herramienta que convierte un vídeo al formato que desees para que puedas cargarlo o visualizarlo, con el valor añadido de que en la mayoría de casos, reducirá el tamaño, lo que significa que ocupará menos espacio en tu ordenador.

Pero, para obtener los mejores resultados es importante que se trate de un convertidor de vídeos de calidad, ya que no todos son iguales. Por ello, en este post te vamos a mostrar las X mejores herramientas para convertir vídeos, con las que podrás convertir cualquier vídeo que tengas pensado rápidamente, sin esfuerzo y con los mejores resultados.

1 – UniConverter

Destacamos UniConverter como la mejor herramienta para convertir vídeos, que destaca por ser muy dinámica, y por contar con una interfaz sencilla e intuitiva que te permitirá realizar la conversión del vídeo rápidamente y sin ninguna complicación.

Esta herramienta está capacitada para convertir diferentes vídeos a la vez, y además ofrece un sinfín de posibilidades de conversión, pudiendo convertir vídeos para un dispositivo específico, ya que trabaja con más de 1000 formatos de audio y vídeo diferentes. Y si todo esto te parece poco, destacar que permite convertir a una velocidad hasta 90 veces superior.

Pero, aunque convertir es su ventaja más destacada, te encantará saber que UniConverter también permite editar vídeo, descargar, comprimir grabar y transferir archivos multimedia desde un mismo lugar, lo que hace que sea una de las herramientas de vídeo más completas que hay en el mercado actualmente.

Podrás editar vídeos como un profesional, recortando, agregando texto, marcas de agua, aplicando efectos y otras muchas funciones más.

Y no solo eso, sino que también podrás grabar tu pantalla, algo muy útil si te dedicas a grabar videotutoriales, y editar el vídeo directamente, descargar un vídeo desde una URL y posteriormente modificarlo, comprimir vídeos hasta en 8K, etc.

En definitiva, si quieres convertir vídeos y mucho más, UniConverter es una herramienta indispensable que te garantizará los mejores resultados.

2 – WinX

Otra herramienta para convertir vídeos es WinX, una herramienta gratuita que puede convertir más de 200 formatos de vídeo diferentes, incluidos los formatos más avanzados como 4K, MP4, AVI, FLV, WMV, etc. Su principal ventaja más allá de que es gratuita, es que es una herramienta bastante rápida.

3 - AVS Video Converter

Seguimos con AVS Video Converter, un convertidor de vídeo que solo es válido para Windows, que permite utilizar decodificadores de medios específicos en función del procesador, para así elevar la velocidad del proceso de conversión de vídeo considerablemente. Ofrece la oportunidad de utilizar los procesadores NVIDIA, Intel o uno más tradicional.

Entre sus ventajas destacar que AVS Video Converter trabaja con todos los principales formatos de vídeo, lo que significa que permite convertir prácticamente cualquier vídeo.

4 – AVC

Otra herramienta destacada para convertir vídeos es AVC (Any Video Converter Pro), que puede convertir hasta 200 formatos de vídeo diferentes, y destaca por ser una herramienta muy rápida, que permite descargar y convertir vídeos con calidad 4K.

También permite descargar vídeos y audios de más de 100 sitios web diferentes, y una vez los tengas en tu ordenador, editarlos con total libertad. Pero, lo que más nos gusta es que utiliza una codificación de video de alta eficiencia, lo que garantiza una compresión de alta calidad, al mismo tiempo que reduce el tamaño.

5 – Prisma

Otra herramienta que tenía que estar en esta lista de mejores herramientas para convertir vídeos es Prisma, que permite convertir, comprimir y trabajar con varios archivos al mismo tiempo, que más allá de por su calidad, es una herramienta que destaca por su alta versatilidad.

Con Prisma puedes comprimir vídeos con diferentes configuraciones, que te permiten modificar la velocidad de resolución, establecer un tamaño concreto, la velocidad de compresión, la velocidad del codificador, etc.

Es una herramienta compatible con la mayoría de formatos de entrada y salida, y permite agregar una gran cantidad de efectos y filtros a cada vídeo, para mejorar su calidad y crear vídeos más originales. Después, cuando se haya generado el resultado, antes de guardar el vídeo puedes obtener una vista previa, para así comprobar si el resultado se ajusta a lo que buscabas o por el contrario prefieres hacer algún ajuste.

Ya lo sabes, si necesitas convertir un vídeo, estas son las 5 mejores herramientas para convertir vídeos, entre las que destacamos por encima del resto a UniConverter.