Las mejores historias de Jerez tienen premio

Javier Gutiérrez y Manuel González han sido los ganadores del concurso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Jerez y Diario de Jerez. Sus historias, en las que comparten anécdotas y recuerdos del Jerez de antaño, han sido premiadas con una tarjeta regalo de 200 euros de El Corte Inglés. Se trata de una iniciativa que busca mantener vivas las pequeñas grandes narraciones que forman parte de la identidad local y honrar la memoria de la ciudad y su gente. En la entrega de los premios estuvieron los ganadores acompañados por el delegado de Cultura, Francisco Zurita, y el gerente de Diario de Jerez, Miguel Berraquero.