Menores ex tutelados: "Al cumplir la mayoría de edad el sistema los 'vomita'"

La Asociación de Familias Solidarias promueve el acogimiento familiar, la adopción y el recurso de familias colaboradoras. En la provincia cuenta con 180 familias, de las que medio centenar está en Jerez, y desde su nacimiento ha estado dando respuestas a las nuevas necesidades de la sociedad.

"Aquellos niños que no se adoptaban, la mayoría por tema de la edad -se considera 'mayor' a menores de 11 años- se quedaban en centros. Estos niños han crecido sin oportunidad de volver a su familia de origen ni de tener una familia de adopción y a los 18 años, ¿qué hacen?", cuestiona el presidente de la entidad, Juan Molina.

Esa pregunta se ha realizado la asociación. La respuesta es muy dura y lamentablemente más real que nunca: "Cuando cumplen 18 años no hay más recursos de la Junta de Andalucía por falta de plazas. Hay una gran desprotección por parte de la Administración por la imposibilidad de atenderlos".

En Andalucía hay 2.600 menores en centros tutelados, una cifra que "ha aumentado en los últimos años con los menores extranjeros no acompañados, que siguen siendo nuestros niños y con los mismos derechos", remarca Molina.

"Hay un problema social importante. En Jerez, por ejemplo, hay 18 menores que purulan por las calles. Los jóvenes al cumplir la mayoría de edad el sistema los 'vomita'. Pero hay que hacer algo con ellos porque pueden perder el camino", subraya el presidente.

Ante esto, la asociación no sólo exige a las administraciones que "aumente la protección integral" de estos jóvenes, sino que "tenemos que darnos a ellos". Y para ello, han habilitado una vivienda de 8 plazas en las que los jóvenes puedan adquirir habilidades sociales y empleo, y así independizarse.

"Ahora mismo tenemos a cinco chicos. Trabajamos con ellos de forma integral, desde el aprendizaje del español o el inglés, como la asistencia en la tramitación de documentación oficial. Hemos conseguido también convenios con empresarios para la inserción laboral y debo decir que la respuesta de estos chicos es fantástica", declara el presidente.

"Tienen una motivación altísima, muchas inquietudes y están ansiosos por trabajar", reitera Molina. Los jóvenes son derivados a esta asociación desde los centros oficiales con informes y análisis médicos. "Después de toda la documentación que recibimos, también realizamos una entrevista para comprobar que tienen el perfil adecuado para entrar en nuestra convivencia", describe el responsable.

El camino hasta llegar abrir esta casa (ubicada en Chiclana) no ha sido fácil. Molina lamenta que ha visitado más de 27 inmuebles "y siempre que decía el objetivo nos decían que no. El Ayuntamiento de Jerez no tenía recursos disponibles y desde la Agencia de Vivienda de la Junta nos ofrecieron en la ciudad dos pisos que no eran adecuados para el perfil de estos chicos".

La Asociación, que no cuenta con subvención para este proyecto, anima a participar en él: "Necesitamos apoyo de voluntariado, económico y material".