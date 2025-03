Nuevo mercadillo de primavera en Jerez

El sábado 22 y domingo 23 de marzo, de 11.00 a 20.30 horas, llega la primavera al Hotel Soho Boutique Jerez con Mercadillos con Encanto. Un evento diseñado especialmente para un público exigente que busca el complemento perfecto para ferias y eventos de primavera, boda, comuniones, moda, decoración, menaje del hogar... Contará con las mejores firmas para que la búsqueda no sea desesperante. Este mercadillo de primavera se presenta como una oportunidad única para disfrutar de un ambiente festivo y encontrar detalles exclusivos y artículos artesanales en los mas de 50 firmas participantes. Entre otras, Lourdes Mauri, Prêppy, Pepa Loma, Susan Pinto, Julia Victoria Moda, Lietta Brand, Meteen, Denarte, Lomont, Ryrteen, Marlau Brand, Oliver, Reyes Ortega, Los Mantones de Mariquilla, By4, Maroca, Klase, Decoración Juliana Campos, Taller de Mar Toro, Felippa, Malcria, D´lino y Seda, Pijuan Complementos, La Gallineta, Sys, Kisco, Majos, R&N, By Candela, Sin Lunaritos, Pepa Mía Moda, El Patio de Mi Casa, Mimuchi, etc.

Además, habrá un servicio de restauración con una carta amplia a elegir para desayunar, almorzar y merendar en su maravillosa terraza exterior. También, las monjas de clausura estarán presentes con sus delicias de Semana Santa, rosquillas, dulces de almendra, magdalenas de chocolate, tortas de polvo, delicias y pastas de té.