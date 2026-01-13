El mercado inmobiliario de Jerez: casi ocho de cada diez operaciones se sitúan entre 100.000 y 200.000 euros

El Barómetro Inmobiliario de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA), correspondiente al segundo semestre de 2025 y elaborado a partir de las respuestas de las agencias que operan directamente en Jerez, confirma que el mercado inmobiliario de la ciudad mantiene una actividad sólida, con rasgos propios que lo diferencian del conjunto de la provincia.

Según los datos del estudio, el 79,1% de las operaciones de compraventa en Jerez se concentra en viviendas con precios entre 100.000 y 200.000 euros, consolidando este tramo como el auténtico núcleo del mercado local. A notable distancia se sitúan las operaciones entre 200.000 y 300.000 euros (9,3%), mientras que las compraventas por encima de los 300.000 euros o por debajo de los 100.000 euros tienen un peso claramente minoritario.

En cuanto a la evolución de los precios, la mayoría de las agencias percibe incrementos moderados: el 51,2% sitúa las subidas entre el 5% y el 10%, en línea con la media provincial, aunque un 14% detecta incrementos superiores al 15%, lo que refleja la existencia de determinados segmentos o ubicaciones con mayor presión de demanda.

La tipología de vivienda muestra un mercado más diversificado que en otros municipios de la Bahía. La vivienda habitual representa más del 61% de las operaciones, mientras que la segunda residencia alcanza el 19% y la vivienda destinada a inversión casi llega al 14%, evidenciando un creciente interés inversor y no exclusivamente residencial.

Respecto a la procedencia del comprador, Jerez presenta una distribución más equilibrada que la media provincial. El 51,4% de los compradores es local o provincial, frente a un 50,9% de compradores nacionales, y una presencia extranjera del 9%, lo que apunta a una progresiva apertura del mercado jerezano más allá de la demanda estrictamente local.

Los plazos de venta son más amplios que en otros mercados del entorno. Solo el 34,9% de las operaciones se cierra en un plazo de entre cuatro y ocho semanas, mientras que el 37,2% necesita entre ocho y doce semanas, lo que sugiere una mayor oferta relativa o una negociación más prolongada en determinados segmentos de precio.

Desde GICA, el coordinador en Jerez, Nacho Almeda, destaca que “Jerez muestra un mercado inmobiliario activo y diverso, con una clara fortaleza en los tramos medios de precio, pero también con un mayor peso de la inversión y de la segunda residencia que en otros municipios de la provincia”.

Igualmente subraya que “la evolución de los datos confirma que existe demanda real, pero también que los plazos de venta se están alargando, lo que hace aún más necesario ajustar precios, ampliar la oferta de vivienda asequible y dotar de estabilidad normativa al mercado”.

La comparativa con barómetros anteriores confirma que Jerez ha mantenido este perfil desde 2024, consolidándose como un mercado dinámico, con capacidad de atracción más allá del comprador local, aunque con retos claros en términos de rotación y acceso a vivienda habitual.