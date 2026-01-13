Proyectan la construcción de 90 viviendas en Estella del Marqués

Estella del Marqués se prepara para un crecimiento histórico. La promotora y consultora Nuevo Impulso Inmobiliario S.L. anuncia el lanzamiento de un ambicioso proyecto residencial de aproximadamente 90 viviendas, diseñado para revitalizar la zona rural y ofrecer soluciones habitacionales modernas en un entorno privilegiado.

El proyecto, que se desarrollará en dos fases de 45 viviendas cada una, y destaca por una tipología muy definida: más del 70% de las viviendas contarán con 2 dormitorios, respondiendo así al perfil mayoritario de los solicitantes. Nace bajo el modelo de régimen de cooperativa, una fórmula que garantiza eficiencia y accesibilidad para los futuros propietarios. Las viviendas han sido proyectadas pensando en la máxima comodidad: se tratará de hogares de una sola planta, distribuidos entre vecinos en planta baja y planta primera. Además, cada vivienda llevará aparejada una plaza de garaje, con la opción adicional de adquirir trasteros.

Un compromiso con la zona rural

Este anuncio llega en un momento de máxima expectación. El Ayuntamiento de Estella del Marqués, a través de su alcalde, Ricardo Sánchez, ya gestiona una base de datos con más de 300 solicitudes de personas interesadas en residir en la entidad.

"Esta noticia es la prueba de que la zona rural es el futuro", afirma Ricardo Sánchez, slcalde de Estella del Marqués. "Agradecemos profundamente que tantas familias quieran venir a vivir aquí y los vecinos y vecinas que no se quieran marchar de su pueblo; es un dato significativo del trabajo que este equipo de gobierno está realizando y de cómo nuestra entidad está avanzando con paso firme hacia la excelencia".

Diseño, sostenibilidad y confort

Nuevo Impulso Inmobiliario, empresa nacida en Jerez en 2016 y consolidada como referente en Andalucía, aporta a este proyecto su visión de espacios funcionales y sostenibles. Su equipo multidisciplinar (jurídico, técnico e inmobiliario) asegura un desarrollo integral que prioriza la calidad de vida de los residentes.

"Creemos en la creación de hogares que se adapten a las necesidades reales de las personas", señalan desde la dirección de Nuevo Impulso Inmobiliario. "Nuestra llegada a Estella del Marqués refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de proyectos rentables y eficientes que mejoren el entorno donde se ubican".

Próxima información para interesados

Dada la alta demanda registrada, el Consistorio y la promotora informarán próximamente sobre los puntos de atención y canales oficiales donde los interesados podrán dirigirse para formalizar sus solicitudes y conocer en detalle los planos y calidades del proyecto.