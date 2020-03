Fray Felipe Ortuno: “La fe no se da a conocer a través del miedo”

El padre fray Felipe Ortuno Marchante, comendador de la basílica de Nuestra Señora de la Merced, ha querido dar a conocer algunas de sus reflexiones ante el problema que está viviendo España como consecuencia de la pandemia del COVID-19. El religioso mercedario no se muerde la lengua al afirmar que “la fe se manifiesta y se da a conocer a través de otras vías y no por el miedo. Estoy viendo cómo algunos eclesiásticos están aprovechando las duras circunstancias que estamos viviendo para, en estos tiempos de tanta secularizados, atraer a las personas nobles a la Iglesia a través del temor”.

En un momento tan complicado como el que se está viviendo, el religioso mercedario aboga para que “las iglesias estén cerradas a cal y canto. Hay que hacer caso a los sanitarios y a la comunidad científica y dejar a un lado otros intereses”. El padre Felipe ahonda en el asunto y comenta que “los especialistas no han hecho un llamamiento serio para que nos quedemos en casa. Yo no tengo criterio suficiente para contradecir nada de lo que nos imploran porque me faltan elementos de juicio. No soy científico”, asevera el padre Felipe. Por otro lado, critica a tantas personas que ahora “opinan sobre un asunto en el que solo los científicos y la medicina se debería pronunciar. No entiendo la razón por la que todos tenemos que opinar de todo sin saber en muchas ocasiones de nada”.

Iglesia doméstica

El padre Felipe, continua su reflexión manifestando que “ahora lo que hay que hacer es obedecer a los que saben y nosotros, la Iglesia, a estar en silencio”. Además, el comendador llama a “un momento precioso para potenciar la iglesia doméstica. Esa Iglesia que se vive en la intimidad de las familias y que siempre ha sido la base donde reside el Evangelio. Por tanto, es el momento para vivir la fe en la intimidad de los hogares y sobre todo con la oración que no se debe de olvidar nunca”. Para el sacerdote es tiempo precioso “para el silencio”.

En definitiva, Ortuno Marchante se posiciona y afirma que “no podemos caer en el discurso del temores a Dios porque sería un retroceso y un insulto al pensamiento”. Para el padre Felipe es un tiempo “para la precaución, el silencio y la moderación”. La acción de gracias, aclara el religioso, “llegará si tiene que llegar y lo celebraremos. Pero ahora no es tiempo de pensar en nada de eso y sí de estar en oración y silencio”, concluye.