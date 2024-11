Mercedes Organvides presenta en Jerez '20 Propuestas básicas para educar a nuestros hijos'

El salón de actos de la ONCE en Jerez acogerá este martes, 5 de noviembre, a las 17,15 horas, la presentación del libro '20 Propuestas básicas para educar a nuestros hijos', del que es autora Mercedes Organvides, docente y especialista en educación familiar. La obra es a beneficio de la Asociación Obispo D. Rafael Bellido.

Este libro recoge 20 artículos que se publicaron en el diario digital La Voz del Sur de Jerez , entre los meses octubre de 2023 y febrero de 2024.

"Se trata de un texto corto y muy fácil de leer, que recoge los conocimientos y la experiencia que he adquirido trabajando con familias durante 30 años de mi vida laboral en Marbella, hasta que me jubilé hace 3 años. He decidido compartirlo ya como voluntaria, aportando algo de luz en la difícil, pero preciosa tarea, a la que se enfrentan los padres de hoy, en el mundo tan complejo que compartimos. Cuando me jubilé fue cuando decidí volver a vivir en Jerez, donde nací y de donde me tuve que marchar con mi familia a la edad de 13 años", cuenta la autora.

"Son propuestas -añade- muy básicas que pretenden ser un apoyo para padres y madres en el proceso de educar a sus hijos, animándoles a tomar conciencia de su responsabilidad y de su capacidad para actuar de forma preventiva. Y proponiéndoles actividades y actuaciones muy sencillas, pero muy importantes, que pueden contribuir a evitar problemas y sufrimientos en el presente y en el futuro".