La Mesa Local de la Juventud mantiene un nuevo encuentro

La Mesa Local de la Juventud ha mantenido un nuevo encuentro de trabajo, en el que ha continuado apostando por estar presente en todos los ámbitos de gestión de la ciudad, y para fomentar el encuentro y contacto entre los diferentes proyectos juveniles que se encuentran en marcha en Jerez

La delegada de Juventud, Carmen Pina, ha presidido un encuentro en el que también ha participado el delegado de Cultura, Francisco Zurita, en una sesión en la que el primer punto del orden del día ha estado dedicado a presentar los proyectos que tiene en marcha el Ayuntamiento en materia cultural, en particular en lo relacionado a la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura. Francisco Zurita ha agradecido los proyectos presentados por la juventud a esta candidatura, abriendo las puertas de la Delegación a las asociaciones juveniles que deseen articular cualquier propuesta de colaboración.

En este encuentro, ha participado también el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, Manuel Cazorla, junto a parte de su equipo, que han presentado a la Mesa Local su Proyecto de Promoción y Desarrollo de la Cultura Participativa y Vecinal de Jerez. Desde la Federación Solidaridad han planteado su deseo de trabajar en red con la juventud y las asociaciones juveniles de los barrios como agentes de intervención en la vida política de la ciudad.

Carmen Pina ha informado a las entidades integrantes de la Mesa de la próxima presentación de las bases del certamen 6 Grupos 6, una de las actividades más consolidadas de la Delegación, y que este año 2026 volverá a ofrecer una plataforma de promoción del talento musical joven.

Igualmente, la Delegación de Juventud y la Mesa Local de la Juventud han valorado sumar esfuerzos para poner en marcha el I Foro Juvenil ‘La Juventud como protagonista del cambio social y político’, presentándolo a la convocatoria de subvenciones de la FEMP.

La delegada Carmen Pina ha informado de que desde Participación Ciudadana se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para el proceso de incorporación de nuevas vocalías en los Consejos Territoriales de Distrito, y que existen vocalías juveniles disponibles para cubrir en Centro, Este, Norte, Oeste y Sur.

Por otro lado, diferentes asociaciones de la Mesa Local han presentado proyectos que tienen en marcha, como Creamos Europa, que están ultimando un intercambio juvenil la próxima semana con Eslovenia. AJ Inter ha presentado diferentes actividades, entre ellas un intercambio con Croacia en el mes de abril. La Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci ha informado de la solicitud de una subvención Erasmus+ para que cuatro jóvenes conozcan las cinco últimas ciudades que han sido nombradas Capital Europea de la Cultura. Smash Cádiz, por su parte, ha invitado a todas las asociaciones a participar en su próximo Torneo Smash Bross.

La Mesa Local de Juventud ha contado con la participación de Anide; Club de Participación Oeste; Amigos de Europa Leonardo da Vinci; Smash Cádiz; Fundación Mornese; Equipo Eracis+; Creamos Europa; Proceso Comunitario Oeste; Scout Kenya; AJ Inter; Hogar La Salle; Iniciativa Educativa; Voluntarios por Otro Mundo; AJ Futuro Abierto; Proceso Comunitario Sur; CEAin; Fundación Don Bosco; y Fundación Diagrama.