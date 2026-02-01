Más de un millón de euros para calles y plazas de Jerez

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Púbicos, en la que se enmarca la Delegación de Infraestructuras, ha invertido más de 1 millón de euros en obras destinadas a mejorar la accesibilidad en las calles y plazas de la ciudad.

El teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha reconocido “el trabajo ingente y el esfuerzo que realiza este área municipal para desarrollar proyectos que mejoren los espacios públicos y para responder a las demandas ciudadanas y al día a día en la ciudad”. Ha explicado que “el sentido de todas estas intervenciones ha sido preservar la accesibilidad y seguridad de los peatones, mejorando o sustituyendo el pavimento, cuando se encuentra deteriorado y supone un peligro o un impedimento, sobre todo entre las personas mayores y con movilidad reducida”.

Ha destacado “la vocación de servicio público del gobierno municipal, no sólo para realizar proyectos innovadores de calado que mejoren la convivencia en los espacios del Jerez urbano y rural, sino también para estar en los detalles importantes, mostrando la mejor imagen posible y sobre todo para conseguir que Jerez sea accesible a todas las personas, sin barreras arquitectónicas de ningún tipo, ni otros impedimentos”.

El teniente de alcaldesa ha valorado de forma muy positiva el trabajo realizado hasta este momento y avanza que hay otras muchas medidas que aplicar y proyectos que desarrollar para continuar mejorando Jerez, como la renovación del firme del parque González Hontoria de cara a la Feria del Caballo, el arreglo del asfaltado de un buen número de calles de la ciudad, para lo que se invertirán unos 700.000 euros del presupuesto municipal, la construcción del aparcamiento anexo al centro de salud de La Granja y otros objetivos que tienen que ver con el alumbrado público de Jerez, para que funcione en un 60% con tecnología LED.

En cuanto al balance de los proyectos realizados, por un lado, el Ayuntamiento ha invertido casi 800.000 euros en 8 proyectos de obras de envergadura, relacionados con la mejora de la accesibilidad y del tráfico rodado en la ciudad. Comenzando por los más recientes, se encuentra la remodelación del acerado de la calle parque de Timanfaya, realizado con el fin de corregir los graves desperfectos que existían en el pavimento, por efecto de las raíces del arbolado y recuperar la accesibilidad y seguridad de la vía.

También se han realizado dos obras para favorecer la accesibilidad en las calles Moscatel, donde una serie de escalones impedían la accesibilidad a varios bloques de viviendas, y en la plaza Ignacio Durán de Vallesequillo, donde se han suprimido unas escaleras, que suponían una verdadera barrera arquitectónica para las personas mayores y con movilidad reducida.

También recientemente se ha acometido la obra de restauración de parte del muro de perimetral del campo de fútbol Pedro S. Garrido, que se encontraba en mal estado de conservación para mejorar la seguridad y la imagen y estética del entorno. Otro proyecto al que se ha dedicado este montante de inversión es la demolición de las pasarelas de Divina Pastora para conseguir mayor seguridad y accesibilidad en este céntrico espacio público de la ciudad.

Igualmente, el Ayuntamiento ha construido pasos de peatones elevados y rebajes en San Joaquín con el mismo objetivo de mejorar la accesibilidad en la ciudad y ha puesto en valor una zona degradada entre las calles Oro y Almargen para crear un bulevar dotado de carril bici, un parque biosaludable y una zona ajardinada. El Ayuntamiento invirtió igualmente en la creación de un nuevo aparcamiento junto a Montealto, El Almendral y San Benito, con el objeto de favorecer la movilidad y accesibilidad de los vecinos y vecinos de la zona.

Otras intervenciones por más de 220.000 euros

Además de estas intervenciones, se han realizado otras tantas valoradas en más de 220.000 euros, igualmente en el marco de los trabajos de renovación y adecentamiento de las infraestructuras urbanas para impulsar la seguridad vial y un tránsito más seguro por las calles y plazas de Jerez. Entre ellas se encuentran las remodelaciones en la barriada La Constancia, en la avenida de Fátima, en la barriada España, en el entorno de Ifeca, en la calle Ginebra, en la calle Costa de la Luz, en la barriada de Las Viñas, en los accesos al Cementerio Nuestra Señora de La Merced, y en los alrededores de los CEIP Poeta Carlos Álvarez, Federico Mayo, Alfonso X El Sabio, Mesas de Asta, Arana Beato y el colegio El Pilar.

Igualmente, se ha mejorado la accesibilidad de las Piscinas Manuel Mestre, avenida Alfonso Suárez, Alameda del Banco y El Parque Atlántico. En esta última zona, destacan las obras que se han realizado en el acerado y aparcamientos de la calle Mallorca, por valor de casi 40.000 euros y también son destacables otras realizadas en la plaza del Caballo, que han supuesto una inversión de 17.000 euros.

Renovación del alumbrado público con tecnología LED

También para mejorar la accesibilidad y la seguridad en las calles y plazas, el Ayuntamiento ha venido trabajando durante toda esta legislatura en la renovación del alumbrado público, no sólo en la reposición de luminarias, sino también en la transición a tecnología LED.

Entre los principales logros municipales en este sentido, el Ayuntamiento destaca la renovación de la iluminación de un buen número de localidades de la zona rural, sustituyéndose las lámparas tradicionales por unas modernas de tecnología LED, mucho más sostenibles y eficientes. Este objetivo se ha conseguido al 80% en la zona rural de Jerez, donde localidades como Majarromaque, La Corta, Las Pachecas, Cuartillos, Los Albarizones, Lomopardo, Rajamancera, Mesas de Santa Rosa, y El Mojo ya cuentan con este nuevo sistema de iluminación.

En el Jerez urbano, el Ayuntamiento ha iniciado el proyecto de iluminación del parque de Picadueñas, con más de 100 puntos de luz de tecnología LED. Hay que destacar que este espacio verde llevaba 5 años a oscuras. También ha dado el salto al LED la Barriada España.

En total, la implantación en el término municipal de esta nueva tecnología ha pasado del 28% al 40% durante la presente legislatura. El objetivo es alcanzar el 60% de iluminación LED en el municipio en el próximo año y medio, con proyectos como la finalización de la renovación del alumbrado en la barriada de Picadueñas (incluido el parque), el barrio de San Miguel, las avenidas de Europa y Álvaro Domecq y el entorno de las vías del tren.

En materia de eficiencia energética hay que recordar también que el Ayuntamiento ha iniciado la instalación de placas solares en edificios públicos como la Estación de Autobuses, un proyecto que continuará en otros espacios como las piscinas municipales, el pabellón de Chapín y la Jefatura de la Policía Local.

Destacar igualmente que la Delegación de Infraestructuras ha atendido un total de 2.800 incidencias que se han producido en la ciudad a lo largo de toda esta legislatura relacionada, tanto con el mantenimiento de dependencias municipales, como de la vía pública.