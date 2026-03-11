Minuto de silencio en Jerez en recuerdo a los fallecidos en los atentados del 11-M

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha subrayado la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, durante el minuto de silencio convocado este mediodía con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y que ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal. “Hoy es un día para recordar con profundo dolor estos atentados que sacudieron España y al mundo entero, y a todos los afectados por la barbarie terrorista, reafirmando el compromiso de toda la sociedad española con la paz, la libertad, la justicia y los valores democráticos”, ha señalado el primer teniente de alcaldesa.

Tras el minuto de silencio, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, y celebrado en la puerta del Ayuntamiento, Agustín Muñoz ha recordado que estos atentados, que dejaron 193 fallecidos y más de 2.000 heridos, marcaron profundamente a la sociedad española y mundial. “Queremos, por ello, mostrar nuestra solidaridad y nuestro cariño hacia las víctimas, sus familiares y amigos”, ha señalado.

Igualmente, el primer teniente de alcaldesa ha señalado que el acto también ha traído a la memoria otros momentos trágicos, como fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco el 13 de julio de 1997. “En 2026 se cumplirán 29 años de aquel suceso, justo la edad que tenía entonces Miguel Ángel. En aquella ocasión, los ciudadanos ya expresaron su rechazo unánime frente al terrorismo y demostraron su resiliencia contra la barbarie. Así que tenemos que mantener vivo el recuerdo de las víctimas para seguir reafirmándonos y luchando por una sociedad más justa, más pacífica y más libre”.

Finalmente, Agustín Muñoz ha hecho un llamamiento a seguir defendiendo los pilares de la dignidad, la memoria, la justicia y la verdad, así como a garantizar la reparación integral del daño a las víctimas. “Cualquier acto terrorista va en contra de la convivencia, de la democracia y de una sociedad avanzada y con principios institucionales. Así que un rotundo ‘no al terrorismo’ y ‘no a las bandas terroristas’, y un ‘sí a la memoria presente de todas las víctimas’”, ha concluido.