Jerez instalará 90 pivotes en El Pelirón para frenar el aparcamiento en las aceras antes de Semana Santa

El Ayuntamiento va a realizar una intervención antes de Semana Santa en la zona de El Pelirón-Refurbis para mejorar la movilidad y la seguridad vial, como respuesta a las demandas de los vecinos de esta zona de Jerez. El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la delegada de Participación Ciudadana y Protección Animal, Carmen Pina, han visitado este barrio en compañía de Miguel Romero, representante de los vecinos y vecinas de la zona.

En su itinerario, Jaime Espinar ha explicado que estas mejoras que se van a realizar en las próximas semanas se deben a que “los vecinos llevan muchos años sufriendo que en determinadas épocas del año se haga un mal uso del acerado a la hora de aparcar”. Para evitar estas circunstancias, el Ayuntamiento va a colocar unos 90 pivotes con el fin de evitar los aparcamientos indebidos encima de las aceras, y con ello los perjuicios a la movilidad peatonal de los vecinos y a la conservación del propio acerado. El teniente de alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento va a actuar en coordinación con los vecinos, a través de la Delegación de Movilidad.

Otras actuaciones que el Ayuntamiento va a continuar realizando en esta zona de El Pelirón-Renfurbis, es la mejora de la iluminación, según ha avanzado también Jaime Espinar.

El teniente de alcaldesa, junto con la delegada de Protección Animal, han puesto en valor durante su visita a este barrio de Jerez el parque de esparcimiento canino, con el que el Ayuntamiento ha dotado a esta barriada recientemente.

“Ésta era también una reclamación de los vecinos y vecinas de esta zona, puesto que eran muchos de ellos los que tenían mascotas y no encontraban un espacio de esparcimiento para ellas. Por lo tanto, ya pueden contar con un lugar especialmente diseñado para sus mascotas, para que puedan hacer ejercicio, y disponer además de una fuente adaptada y un pipican”. En este sentido, Jaime Espinar ha destacado que Jerez cuenta actualmente con una veintena de centros de esparcimiento canino en atención a las mascotas que forman parte de las familias de la ciudad.

Igualmente, hay que destacar que el Ayuntamiento ha realizado otras actuaciones de interés en El Pelirón-Refurbis esta legislatura, como es la renovación del parque infantil de esta zona, que también “era una reclamación histórica de los vecinos” y actualmente ofrece una zona de ocio infantil, homologada y segura a los niños y niñas de la ciudad. “En definitiva, seguimos de la mano de estos vecinos y de todos los vecinos de Jerez para seguir mejorando”, ha señalado el teniente de alcaldesa.