La moneda perdida de Jerez protagoniza una nueva cita con las Jornadas Andalusíes

La Sala Šarīš Šiḏūna del Museo Arqueológico Municipal de Jerez acogió este miércoles una nueva sesión de las III Jornadas de Estudios Andalusíes, organizadas por el Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ) bajo el título general Jerez bajo los Almorávides: una ciudad en transformación. La conferencia corrió a cargo del profesor Salvador Peña Martín, docente e investigador de la Universidad de Málaga, cuya intervención llevó por título ‘La moneda perdida de Jerez: peso, arte y fe en las cecas almorávides’.

Durante su exposición, el ponente ofreció una sugerente aproximación al papel de la moneda como documento histórico de primer orden, analizando las emisiones almorávides no solo desde su dimensión económica, sino también ideológica y religiosa. A través del estudio de las cecas vinculadas al Occidente islámico, Peña Martín abordó la inserción de Jerez en los circuitos monetarios medievales, poniendo de relieve su proyección dentro de las redes políticas y simbólicas del poder almorávide.

La conferencia destacó igualmente por su carácter interdisciplinar, combinando numismática, historia cultural y análisis textual, en una línea de trabajo que el investigador ha desarrollado a lo largo de una sólida trayectoria académica. Nacido en Granada en 1958, Salvador Peña Martín ha ejercido la docencia y la investigación en universidades como Bagdad, Granada y Málaga, y ha publicado diversos libros y numerosos artículos sobre literatura árabe, numismática andalusí y traductología.

Especialista en traducción del árabe, francés e inglés, es director de TRANS: Revista de Traductología y autor de reconocidas versiones al castellano de literatura árabe clásica y contemporánea. Entre ellas sobresale su traducción íntegra de Las Mil y una noches (Madrid: Verbum, 2016-2018), obra en la que trabajó durante más de siete años y que fue distinguida con el Premio Internacional Sheykh Hamad (Qatar, 2016), el Premio Nacional de Traducción de España (2017) y el galardón de la Sociedad Española de Estudios Árabes, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales concedidos también por instituciones como el Ministerio de Cultura del Líbano o el Premio Gerardo de Cremona.

Hoy jueves, a las 19 horas, será el turno de Diego Bejarano Gueimúndez (CEHJ), con ‘Defender la ciudad: ¿murallas almorávides en Jerez?’. La entrada será libre hasta completar aforo.