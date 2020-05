Un monomotor de ilusión aterriza en Jerez

“Ya tenía ganas de volver”. Fernando Casado Álvarez es un enfermero madrileño que ha encontrado en Jerez su nueva casa. Aquí realiza cursos de especialización desde el pasado año, donde también “me busco un poco la vida tras haberme quedado desempleado en Madrid”.

En marzo, tras el cierre de los centros de estudio, se marchó a la capital, al epicentro de la pandemia, “para hacer algo de provecho y echar una mano. Me llamaron de mi antiguo trabajo porque hacía falta personal de refuerzo y al día siguiente ya estaba incorporado. Ha sido durísimo. Jornadas maratonianas. No he pasado el virus porque la verdad es que hemos tenido mucha protección. Y cuando llegue a Jerez me haré otro test”.

El aeropuerto de Jerez recibió este miércoles a Fernando en el primer vuelo privado solidario para sanitarios, que se realiza en el marco del programa ASF-COVID trasladando a un enfermero, héroe del COVID madrileño. Llegó en un monomotor, que cuenta con cuatro plazas, en un viaje que duró hora y media.

La ONG Aviación Sin Fronteras arrancó este programa hace casi dos semanas, aunando esfuerzos con la Aviación General y varios actores de la industria para proporcionar, en España, transporte aéreo gratuito a pequeña escala a la comunidad médica para personal y material sanitarios y ayudando a dinamizar la recuperación, a raíz además de la falta de trayectos aéreos por España, así como la poca frecuencia de trenes.

El servicio cuenta ya con una treintena de pilotos y diecisiete aviones, todos voluntarios, repartidos entre península, Baleares y Canarias, habiendo recibido ya seis solicitudes de traslados.

AOPA Spain, el Real Aeroclub de España y varios operadores privados ofrecen sus aviones y los de sus socios, con el objetivo adicional de ayudar a reanimar un sector, el de la aviación general, que se ha visto, como otros, terriblemente afectado con la crisis del COVID. Estos vuelos cuentan con la ayuda de CEPSA y CLH que, respectivamente, donan y suministran combustible, AENA, facilitando y asumiendo el coste de las tasas aeroportuarias, la start-up de flightsharing Wingly, que proporciona la plataforma de vuelos online, la consultora EC-FLY y el Real Aeroclub de Baleares, en la coordinación del proyecto, todos ellos de manera gratuita.

Fernando se enteró de esta iniciativa a través de las redes sociales, por conocidos que estaban metidos en el mundo de la aviación. “Yo me quería volver este mes ya, no había vuelos comerciales hasta Jerez y en Madrid todavía estamos en Fase 1. Y para los que estamos en paro pues también es una oportunidad. Probé suerte y la verdad es que fue súper rápido y me contestaron enseguida”.

Vuelve a Jerez, “una ciudad muy bonita y cómoda, a la que le tengo mucho cariño, para ir retomándolo todo a medida que vayamos cambiando de fases y empezar a trabajar si es posible. Cuanto más estudiamos más oportunidades tenemos, Mi familia está contenta de que regrese al sur, lo que tenían era miedo de que trabajara con esta pandemia, pero saben que me apunto a un bombardeo. Ya en 2014 con el tema del Ébola también estuve trabajando con los pacientes que estuvieron en Madrid. Ya sabían que no me iba a quedar en casa parado”.

En el aeropuerto le esperaba un amigo y algunos medios de comunicación, ya que esta iniciativa ha generado mucha expectación. Una propuesta que estará en marcha inicialmente hasta el 15 de junio para desplazamientos de entre una y diez personas, y de hasta 1.000 kg, a demanda y en función de la disponibilidad de aeronaves y pilotos, aunque se podrá adaptar en función de la evolución de la situación de crisis.