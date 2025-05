El montaje de los toldos de la calle Algarve en Jerez: una obra que rompe el silencio de la noche

Esta semana vecinos de la calle Algarve han saltado de sus camas en plena madrugada. El montaje de los toldos en la céntrica calle ha comenzado y los trabajos se están realizando en horario nocturno, una decisión que para algunos residentes rompe con el derecho al descanso. "No puede hacer una obra a las tres de la madrugada. Tiene que respetar el descanso de sus vecinos. Corte la calle a las tres de la tarde como hace en Semana Santa", han criticado residentes por redes sociales.

Según traslada el Ayuntamiento, la empresa encargada de la instalación, Xíclope Visión de Futuro SL, ha estado trabajando entre las 22 horas y las 6 horas en Algarve. "El inicio del trabajo se hizo en la zona más residencial, para evitar que no fueran horas intempestivas para los vecinos. Y después se prosiguió en la zona más comercial, donde hay menos residentes", explica el gobierno local, añadiendo que desde la empresa "piden perdón por ello", aunque "este tipo de trabajos se suele hacer de noche, para agilizar y por seguridad y evitar riesgos a los viandantes".

Se trata de una calle muy estrecha y "es complicado canalizar el paso de los vecinos y de los peatones, que son muchos a lo largo del día". La empresa prevé acabar esta noche, "si todo va bien", los trabajos de perforado y anclaje en Algarve, "que son los que más molestias causan". Según trasladan, "los ayuntamientos con experiencia en este tipo de montajes suelen pedir que se haga en horario de noche porque es menos intrusivo para la vida diaria tanto de negocios como de viandantes".

La colocación final de los toldos "se hará en breve y de la forma más rápida posible". Desde el gobierno lamentan las molestias al vecindario, pero remarcan que la empresa está "tomando las medidas necesarias para minimizar este impacto".

El proyecto de instalación del nuevo entoldado es una actuación enmarcada en la 1ª fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades, financiado al 50% entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, y tiene un importe de 131.689,70 euros. El contrato incluye la redacción del proyecto, producción, suministro e instalación, así como montajes y desmontajes del sistema de entoldado en ambas calles durante un periodo de tres años.

La calle Algarve tiene una anchura media aproximada de 6,5 metros y una longitud aproximada de 90 metros, siendo la superficie a entoldar de 585 metros cuadrados. Los toldos tendrán unas dimensiones aproximadas de 3 x 6 metros.

Esta actuación tiene como objeto incorporar este sistema en calles peatonales del centro comercial de la ciudad con la finalidad de amortiguar el efecto del calor de los meses de verano. Según el gobierno local destacan además los beneficios para los edificios, "ya que no sólo supone una mejora climática a nivel de vía pública, sino que también a nivel térmico se nota dentro de las casas, que están mucho más frescas, ya que el sol no está dando directamente en las fachadas". Por último, desde el Ayuntamiento añaden que "la empresa asegura que la instalación de toldos en la vía pública amortigua el ruido en los hogares".

Desde el 2023 reclamando ser una Zona Acústicamente Saturada

Desde la Asociación Vecinal del Centro Histórico lamentan que "nos seguimos sintiendo maltratados, porque esto no es algo puntual. Aquí se prima el supuesto beneficio para los viandantes a costa de perturbar de nuevo el descanso de los vecinos, que viven ahí los 365 días del año".

El colectivo recuerda que desde 2023 se solicitó que calles como Algarve y Remedios se declararan Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) por el ocio nocturno, "y a 2025 el expediente aún no se ha cerrado". En septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Jerez inició el expediente para las declaraciones de las Zonas Acústicamente Saturadas con la incorporación del eje conformado por las calles Remedios, Santa Ana y Algarve. Una relación de calles que se sumaron a las que ya estaban determinadas como ZAS en el centro histórico de la ciudad: calles San Pablo y Caballeros, y plaza Vargas y plaza del Clavo.

En un comunicado municipal, el Ayuntamiento explicó que este expediente se iniciaba después de haberse llevado a cabo las mediciones de ruido que tuvieron lugar a lo largo de ese mismo año a manos de la entidad Inerco Acústica, S.L, que a su vez emitió un informe que determinaba que se están superando en estas zonas los niveles de ruido permitidos por la ley.

“Ante esta situación, tenemos la obligación de declarar estas ZAS y, por tanto, iniciamos este expediente que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) e irá aparejado de un mes como periodo de información pública para presentar alegaciones, incluyéndose también en el referido expediente un plan zonal específico de acción para la mejora del ambiente sonoro elaborado para dichas zonas del centro histórico”, declaró el delegado de Servicios Públicos, Sostenibilidad y Movilidad, Jaime Espinar, en septiembre de 2024.

"De nuevo no se está protegiendo el derecho y la necesidad del descanso de estos vecinos. ¿Por qué no se cierra la calle determinadas horas del día como ocurre en otras ocasiones? No es de recibo que se esté realizando un montaje de este nivel en un horario tan sensible como es el horario del descanso", subraya la presidenta de la asociación del Centro Histórico, Tamara Jiménez,