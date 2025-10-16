Mototerapia 2025 en Jerez, el evento solidario con un centenar de pilotos a favor de AMMA

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, junto al presidente de la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, José Hermosín, y la presidenta de AMMA, María José López, han presentado la edición de Mototerapia 2025, que comprende la Rodada Solidaria y la Ruta Mototurística, evento solidario organizado el próximo domingo 26 de octubre en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto (en la zona de la pista de kárting) a beneficio de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez (AMMA).

La Rodada Solidaria dará comienzo a las 10 de la mañana y finalizará sobre las 18 horas, mientras que la Ruta Mototurística realizará su salida a las 10.30 desde la puerta del Circuito para regresar al mediodía al trazado jerezano.

Yessika Quintero ha dedicado sus primeras palabras a reconocer la labor de AMMA, de su presidenta en favor de las mujeres afectadas por cáncer de mama. “Todos los que conocemos a AMMA, seamos del ámbito social o político, sabemos el trabajo que hace la asociación, no sólo la parte técnica sino también el trabajo humano”, ha afirmado la delegada.

La responsable municipal ha agradecido al Consejo Local del Motor, a la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, al Circuito de Jerez-Ángel Nieto, a las empresas colaboradores y patrocinadoras su apoyo a AMMA. “María José conocemos cómo te preocupas por las mujeres cuando tienen un problema laboral, de vivienda, emocional. Tú te involucras personalmente y toda la asociación por las mujeres que pasan esta situación tan difícil. La mejor manera de recompensaros es acudir el próximo día 26 de octubre a Mototerapia en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto”, ha invitado a la ciudadanía a participar en este evento.

José Hermosín ha explicado que Mototerapia es el "evento que más nos llena durante el año. Un evento benéfico que cada año va destinado a una organización ya que todo lo recaudado es para ella. Queremos batir el récord del año pasado cuando se consiguieron cerca de 5.200 euros para Afemen”, ha asegurado.

El presidente de la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos y vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor ha señalado que Mototerapia espera un crecimiento también de participantes “podemos decir que ya hemos batido el récord de preinscripciones porque hemos llegado a los 92 pilotos sin contar los pilotos de la Escuela de Motociclismo de Jerez. Fácilmente podemos pasar de los 100 pilotos rodando en pista cosa que no se ha visto nunca”, ha asegurado.

Maria José López ha expresado su gratitud a los organizadores y colaboradores de Mototerapia. "Estamos desbordados por toda vuestra solidaridad". La presidenta de AMMA ha manifestado que la recaudación se destinará tanto a la investigación de celulas cancerígenas de la Universidad de Granada como a los programas y servicios de AMMA. “Estamos al servicio de todas las mujeres afectadas, no solo de la provincia de Cádiz sino también de toda Andalucía”, ha subrayado.

En este sentido María José López ha recordado que AMMA elevó al Parlamento andaluz una iniciativa para la reconstrucción mamaria, integrando la intervención en el catálogo de garantía de respuesta. “Somos un equipo que trabaja para todas las afectadas y para todas las mujeres que lo necesitan. Ahí estamos y ahí vamos a seguir trabajando duramente”, ha señalado.

La rodada solidaria, que tendrá lugar en el karting interior del circuito, junto a la Torre Tío Pepe cuenta con la colaboración del Circuito Jerez-Ángel Nieto y ha sido organizada por los 16 clubes integrantes de la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, con la especial colaboración del Club Sugar Racing, la Escuela de Motociclismo y Motociclismo Adaptado de Jerez, el Motoclub Sin Gasolina, organizador de la Ruta Mototurística, el Motoclub Cherokee Jerez, encargado de la logística, el Club Legítimos y Cerdos Ibéricos colaboradores en la barra solidaria.

La roda solidaria se podrá disfrutar durante toda la jornada del domingo 26 de octubre de 10 a 18 horas. En la pista habilitada se irán turnando tandas de niños y adultos en las modalidades de mini velocidad, pit-bike y supermotard. Todos los pilotos que salen a pista tendrán que presentar licencia federativa o seguro de piloto. La Ruta Mototurística realizará su salida a las 10.30 desde la puerta del circuito para recorrer las Sierra de Cádiz y regresar al mediodía al trazado jerezano.