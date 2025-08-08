Muere un hombre en un accidente de moto en La Barca

Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes en un accidente de moto ocurrido en La Barca. Según testigos, el conductor se estrelló contra el muro de la piscina, junto al puente de entrada a la localidad, en dirección a San José del Valle, por causas que se desconocen y que se están investigando.

Hasta el lugar de los hechos acudieron unidades de la Guardia Civil y los servicios sanitarios que no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, al parecer, único implicado en el accidente. Estas mismas fuentes apuntan que el finado no residía ni era originario de La Barca