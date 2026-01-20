Muere Joaquín Gómez Canga-Argüelles, el hombre que nunca se rindió

Esta es la historia de un luchador, una persona que nunca se rindió y que a base de confianza y constancia logró superar adversidades. Hoy, en este martes 20 de enero, nos ha dejado. Sí, ha muerto Joaquín Gómez Canga-Argüelles a los 80 años de edad. Algunos lo conocerán como el farmacéutico de la farmacia de la Plaza del Caballo, otros por el fundador del Instituto Charbel pero todos lo recordarán como un luchador.

Nacido en Los Palacios en 1946, el patriarca de los Gómez Besser reconocía abiertamente que en su vida "he nacido dos veces". Se refería aquel fatídico 6 de junio de 2006 cuando sufrió un infarto, y seguidamente un ictus isquémico por obstrucción de la carótida interna izquierda. Aquel percance cambió su día a día por completo. "Me di cuenta que estaba vivo, pero que no era yo. ¿Y qué tenía que hacer? Pues echarle genio".

Así fue. Joaquín comenzó entonces, con sólo 60 años, un duro proceso de rehabilitación que le hizo ir de Jerez a Sevilla durante varios años, no en vano, había perdido la movilidad de parte de su cuerpo. "Tuve que aprender a andar, y de nuevo a hablar, leer y escribir", confesaba.

Comprendió entonces la necesidad de ayudar a la sociedad con una clínica que aunara en un mismo espacio disciplinas necesarias para la rehabilitación especializada de estos enfermos, es decir, atención neurológica, fisioterapéutica, terapia ocupacional, logopedia y neuropsicología. "Yo vi que era una persona afortunada, porque podía costearme el desplazamiento a Sevilla, pero había muchas personas que al no tener un centro especializado en Jerez y en la provincia de Cádiz, no lo podían hacer".

Por esta razón, en 2010 funda junto a otros dos socios el Instituto Charbel. "Como soy inquieto y bastante emprendedor, le dije a mis hijos, ¿por qué no hacemos una clínica como la que me ha curado a mí? Me llamaron loco, ellos y mi mujer, pero la monté", reconocía orgulloso.

Desde entonces, el centro, cuyo nombre responde a Chárbel Makhlouf, un religioso libanés que murió a los 70 años tras un accidente cerebrovascular del que nunca pudo recuperarse, se ha convertido en un referente en la zona, y Joaquín ha sido un ejemplo a seguir y un verdadero templario en la lucha contra las secuelas del ictus.

De mirada profunda y con gran sentido del humor, Joaquín Gómez Canga-Argüelles ha sido pieza fundamental también en la empresa El Majuelo, donde actualmente tenía el cargo de presidente de honor. Formó parte, junto a su hermano Felipe, de la quinta generación de bodegueros entre Los Palacios y Jerez, una historia que recogió en 2021 en el libro ‘Cinco generaciones de bodegueros de Los Palacios y Jerez, editado por Peripecias Libros.

Sus restos mortales están siendo velados en la sala Córdoba del tanatorio de Jerez, y su entierro tendrá lugar mañana 21 de enero a partir de las 10 de la mañana en la Iglesia de Santo Domingo.