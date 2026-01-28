Muere Manuel Rubiales Perdigones, toda una vida dedicada al sector vinícola

Ha fallecido en Jerez cerca de cumplir 94 años Manuel Rubiales Perdigones (Jerez de la Frontera, 26-2-1932), quien dedicó toda su vida al sector vinícola, memorias que recogió en su libro 'Recuerdo de un pasado. Artesanía española dedicada a la vasija vinatera'.

Padre del conocido venenciador jerezano Jesús Rubiales, de Venenciadores SL, Manuel Rubiales trabajó en el oficio de la toneleria 50 años, de 1946 hasta 1996, ejerciendo su labor en distintas bodegas y talleres, entre ellos Paz Varela, Garvey, taller propio, taller en El Puerto de Santa María, Zoilo Ruiz-Mateos y finalizando su etapa profesional en Sánchez Romate.

Fue un tonelero muy premiado en concursos laborales de la tonelería de la Fiesta de la Vendimia en Jerez y posteriormente formó parte del jurado para otorgar estos mismos premios. Activo hasta el final, además de editar el libro sobre la tonelería que fue presentado en el homenaje que le brindó el Consejo Regulador, realizó una grabación de la recostrucción de una bota de vino desde su inicio hasta su finalización, dejando el legado cultural de este oficio artesanal.