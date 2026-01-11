Muere Pepe Ballesteros, uno de los emblemas de la Venta Esteban

En el año de la capital gastronómica, Jerez ha perdido a uno de los hosteleros de la ciudad más señeros. Ha muerto Pepe Ballesteros, uno de los fundadores de la Venta Esteban. El empresario jerezano no ha podido superar un fuerte derrame cerebral sufrido el pasado jueves y ha fallecido hoy, tal como ha confirmado la alcaldesa, María José García-Pelayo, en redes sociales.

Pésame de la alcaldesa, este domingo en redes sociales.

Pepe Ballesteros, uno de los cinco hermanos que en 1983 fundaron la Venta Esteban (Paco, Esteban, José, Manuel y Pedro), tenía 59 años y era especialmente conocido y querido dentro del mundo de la hostelería de la ciudad e incluso a nivel andaluz, no en vano este establecimiento se ha ganado, a lo largo de estas últimas décadas, el prestigio y el respeto de sus clientes.

Hay que recordar que la Venta Esteban había iniciado su andadura a principios de la década de los ochenta a final de la actual avenida de Europa, entonces denominada Avenida Fernando Portillo, y en 2002, trasladaron el establecimiento hasta su situación actual, en la colonia de Caulina. "Cuando salíamos de estudiar octavo de EGB nos poníamos a trabajar. Así lo hicimos todos los hermanos hasta que en 1983 decidimos poner la venta”, contaba el propio Pepe en un reportaje a Diario de Jerez de hace varios años.

Pepe desempeñaba, junto a Esteban y Paco, labores de camarero, especialmente en barra, mientras que los otros dos hermanos, Manuel y Pedro, realizan labores de cocina.

"Ha sido una persona especialmente extrovertida en todos los sentidos y muy alegre, de hecho, a todo le sacaba un chiste. Además, era una persona superactiva, iba corriendo a todos lados", recuerda emocionado Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación Hostelería Jerez. "Ha sido una persona excelente por su forma de ser y siempre ha sido alguien muy cercano en el trato".

"Pepe ha sido una persona humilde, como todos los Ballesteros, que a base de trabajo han hecho de la Venta Esteban uno de los restaurantes más importantes de Andalucía. Conozco a todos desde que era un niño porque me he criado, como ellos, en la barriada de la Pita, y esto ha sido un golpe muy duro", ha añadido.

La noticia ha causado especial revuelo entre la sociedad jerezana, que ha lamentado su repentina desaparición. Las redes sociales se han inundado en estos últimos días de mensajes de ánimo y apoyo a la familia, esperando que no se produjera el desenlace, que finalmente y por desgracia, se ha producido.