Muere Pepe Ballesteros: El hostelero de Jerez que dio de comer al Rey Felipe y a figuras como Guerra, Rajoy y Chiquito de la Calzada
Políticos, empresarios, actores y otros muchos rostros conocidos a nivel nacional han pasado por la Venta Esteban
Muere Pepe Ballesteros, uno de los emblemas de la Venta Esteban
Las paredes de la Venta Esteban son un gran testimonio gráfico de todas las personalidades que han pasado a lo largo de los años por este reconocido restaurante de Jerez. Políticos como Mariano Rajoy o Alfonso Guerra, empresarios como Ramón Estévez o Emilio Aragón, actores y hasta el Rey Felipe son algunos de los muchos rostros conocidos que han sido atendidos por el hostelero Pepe Ballesteros así como por sus hermanos y el resto del equipo desde que en 1983 abriera sus puertas la Venta Esteban.