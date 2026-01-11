El equipo de la Venta Esteban en 2022 durante una visita del Rey Felipe.
Muere Pepe Ballesteros: El hostelero de Jerez que dio de comer al Rey Felipe y a figuras como Guerra, Rajoy y Chiquito de la Calzada

Políticos, empresarios, actores y otros muchos rostros conocidos a nivel nacional han pasado por la Venta Esteban

Muere Pepe Ballesteros, uno de los emblemas de la Venta Esteban

11 de enero 2026 - 14:51

Las paredes de la Venta Esteban son un gran testimonio gráfico de todas las personalidades que han pasado a lo largo de los años por este reconocido restaurante de Jerez. Políticos como Mariano Rajoy o Alfonso Guerra, empresarios como Ramón Estévez o Emilio Aragón, actores y hasta el Rey Felipe son algunos de los muchos rostros conocidos que han sido atendidos por el hostelero Pepe Ballesteros así como por sus hermanos y el resto del equipo desde que en 1983 abriera sus puertas la Venta Esteban.

1/10 El hostelero junto a los empresarios Ramón Estévez y Emilio Aragón.
2/10 El equipo de la Venta Esteban con el Rey Felipe.
3/10 Acompañado por la modelo Eva González.
4/10 Pepe Ballesteros junto a su hermano y el actor Fernando Esteso.
5/10 Visita de Los Morancos,
6/10 Ballesteros junto al periodista Jesús Quintero.
7/10 Una imagen de los hermanos Ballesteros junto al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
8/10 El hostelero junto a Alfonso Guerra.
9/10 El cómico Chiquito de la Calzada también pasó por la Venta Esteban.
10/10 Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, Los del Río, junto al fallecido Pepe Ballesteros.

