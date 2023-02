"Aún creo que va a entrar por la puerta. Quiero justicia"

El 25 de marzo de 2019 el joven Alejandro Jiménez Cruz, militar del Tercio Don Juan de Austria III de la Legión de la Brigada Rey Alfonso XIII de Almería, murió. Murió durante unas maniobras con fuego real en el campo de tiro de Agost, cuando una bala que disparó su sargento le entró por el pecho.

Cuatro años después comienza el juicio con el que la familia del 'legionario Cruz' espera justicia. Juan José Jiménez, padre de Alejandro y natural de Jerez, declara que "cuatro años después vamos a ver si la justicia existe o no. Mientras no cerremos este capítulo, no tendremos un duelo normal".

No hay palabra de aliento para el dolor de perder a un hijo de 21 años, y más cuando su muerte se ha visto envuelta en mentiras, engaños. Cabe recordar que en un primer momento se intentó 'tapar' la verdad del fallecimiento de Alejandro, aludiendo a un "accidente", un rebote de una bala. La prueba pericial finalmente determinó que fue un impacto directo en el pecho de un proyectil disparado por su propio sargento a 12,5 metros. Además, durante la investigación se ha conocido que se dieron ciertas 'consignas' para dar veracidad a dicha versión y para colmo, se ha comprobado que el chaleco que llevaba Alejandro no tenía las placas de protección al estar "caducado".

"Mi hijo murió como murió, y además se ha querido tapar con engaños. Espero justicia. La pena que le pueda caer a una persona no me va a devolver a mi hijo, pero necesitamos tener un duelo sin ira. Ahora mismo, tenemos mucha ira. Es muy duro que te informen cómo has perdido a tu hijo y el motivo... Aún creo que va a entrar por la puerta y todo esto es una pesadilla horrible. Quiero que pague por esto", subraya el padre.

Este 14 de febrero comenzará el juicio en un juzgado militar de Sevilla. Serán 15 sesiones entre febrero y marzo. En el banquillo de los acusados se sentarán un sargento, dos tenientes, un capitán y un cabo, además de cuatro soldados.

Las actuaciones de investigación han sido realizadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante y por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y desde julio de 2019 se encuentra levantado el secreto sobre el sumario.

El juez militar procesa al sargento por los delitos de homicidio imprudente, abuso de la autoridad y obstrucción a la justicia. Al capitán lo procesan por deslealtad, encubrimiento y desobediencia a agentes de la autoridad. A los dos tenientes, el cabo y los tres soldados, por encubrimiento, entre otros delitos. La familia pide además dolo eventual.