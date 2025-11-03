Muerte de Paula | María José García-Pelayo: "Jerez tiene una deuda importante que saldar con Rafael de Paula"

María José García-Pelayo, acompañada de Agustín Muñoz y Francisco Zurita, ha estado esta mañana en el Tanatorio Mémora para expresar sus condolencias y las de la ciudad a la familia de Rafael de Paula, fallecido este pasado domingo.

"Hemos venido a trasladar el nombre de la ciudad de Jerez nuestras condolencias por el fallecimiento de no solamente un gran jerezano como como fue Rafael de Paula sino uno de los grandes genios del arte no ya de nuestra tierra sino que consiguió trascender la frontera de nuestra tierra y un gran genio reconocido mundialmente", dijo la alcaldesa.

Después de ver a los familiares del Paula, García-Pelayo explicó que "imagínense la familia, están como como están. Es verdad que que el maestro llevaba varios meses que ya no se encontraba bien pero en la tarde de ayer la verdad que cuando recibí la llamada en torno a las seis, seis y media de la tarde pues la verdad que fue algo impactante por lo inesperado. En el día de hoy lo que procede es recordar que hemos declarado dos días de luto de la ciudad, creemos que lo merece Rafael y lo merece todo lo que representaba, todo lo que representa y todo lo que representará".

Añadía la regidora sobre la figura del torero jerezano que "esta mañana lo decía y nos lo estaban diciendo ahí precisamente en la sala del tanatorio, Jerez es una tierra de grandes genios. Hace muy poquito tiempo hemos perdido precisamente a una persona también vinculada al mundo de toro y periodista, Jerónimo Roldán, pero es verdad que Jerez ha dado grandes genios, grandes figuras como Lola Flores, como La Paquera y nos decían ahí que incluso las había superado, que La Paquera había dicho incluso que ella sentía que Rafael de Paula tenía un genio especial que estaba muy por encima de cualquier otra persona, así que entre ellos mismos reconocían la gran genialidad. Fue Premio Nacional de las Bellas artes por petición popular, que también es algo que que hay que poner en valor y desaparece una figura única y excepcional del toreo, de la tauromaquia".

Pelayo acabó subrayando que "estamos y estaremos siempre con la familia, hoy evidentemente pues son momentos difíciles, pero es verdad que Jerez tiene una deuda importante que saldar con Rafael de Paula".