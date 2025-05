Esta muerte está muy viva

La infancia, esa etapa donde los seres humanos somos tan chiquitos y estamos tan vivos, tan ajenos a la inevitable muerte… A nadie en la familia se le ocurre ponerse a hablar de ella, ¿verdad que no? ¿Por qué lo haríamos, si podemos evitarles una preocupación más?

A la muerte la solemos tratar de pasada con nuestros hijos, a no ser que ocurra una desgracia especialmente dolorosa, que nos lleve a abordar el tema. Entonces buscamos palabras, y a veces acudimos a los cuentos para explicar este tránsito. He encontrado muchos libros infantiles que tratan el tema desde distintos puntos de vista, es una lástima que tenga que hablar solo de unos pocos.

Cualquier cuento que nos hable del ciclo vital introduce con naturalidad la muerte como una parte de la vida. Me gustan los libros que lo hacen de una manera tan poética como ‘Soy la muerte’ y ‘Soy la vida’ de Elisabeth Helland Larsen y Marine Schneider. O los ya clásicos ‘Como todo lo que nace’ de Schamp y Brami y ‘El hilo de la vida’ de Davide Cali.

Ambas propuestas tratan de manera poética el ciclo vital, basándose en metáforas sugerentes. No hay tristeza ni misterio en ellos, tan solo amor a la vida, aunque hay una invitación a la interrogación y la reflexión.

Otro enfoque que se repite en muchos cuentos es abordar el tema del duelo a través de un caso real de un fallecimiento, ya sea de una persona (normalmente los abuelos), de una mascota, o incluso que los personajes pertenezcan todos al mundo animal. De este tipo, nos encontramos con el clásico de Tomie de Paola ‘Abuela de arriba y abuela de abajo’ o ‘Sapo y la canción del mirlo’ de Max Velthuijs.

Pero también podemos abordar el tema de manera completamente directa, y desde este enfoque hay más de una propuesta suculenta. Hacerse preguntas sobre la muerte es algo muy normal entre los vivos, incluso si no han vivido en su entorno una experiencia cercana. ‘¿Así es la muerte?’ es el resultado de varios años de trabajo que comenzó cuando la editorial Wonder Ponder pidió a niños de diferentes países que formularan preguntas sobre la muerte, en el marco de talleres diseñados específicamente para este propósito. Las ilustraciones, hechas sin conocer las respuestas a las 38 preguntas seleccionadas, son coloridas y con un tono directo y desenfadado. En cuanto al texto, responde a cada pregunta como si de una carta se tratara, con un estilo coloquial, pero donde el contenido se ha tomado en serio la pregunta y ha sido contrastado con una bióloga y una psicóloga. Hay ciencia en algunas respuestas, y también hay apertura a nuevos interrogantes que surgen, desde la profundidad de las primeras preguntas filosóficas hechas por personas entre 5 y 15 años.

Habrá personas que prefieran leer desde la curiosidad que les lleva a deleitarse leyendo el libro que les cuente cuáles han sido las muertes más extravagantes que han sucedido en la historia. Y otras que sepan afrontarlo con el humor con libros como ‘¡¿Cómo es posible?! La historia de Elvis’ de Schössow, o ‘Estirar la pata (o como envejecemos)’ de Babette Cole.

Hablar de la muerte es una necesidad vital de los seres humanos que no podemos esconder. Desde los libros podemos darle el cauce adecuado en cada etapa de nuestro paso por este mundo. No se trata de amargarnos la vida, sino de enriquecerla y darle toda su profundidad. Porque si no pensamos en la muerte es que no estamos vivos.

Reseña de libros

¿Así es la muerte?

Portada de ¿Así es la muerte?

Autoras: Ellen Duthie y Anna Juan Cantavella, il. Andrea Antinori

Editorial: Wonder Ponder

ISBN: 978-84-948709-8-9

Año: 2023

Las respuestas a estas preguntas hechas por personas de entre 5 y 15 años, no dejarán indiferentes a nadie en la familia. Realizado con humor y profundidad.

La balada del rey y la muerte

Portada de La balada del rey y la muerte

Autores: Koos Meinderts, Harrie Jekkers, Piet Grobler

Editorial: Adriana Hidalgo editora

ISBN: 978-84-92857-46-3

Año: 2012

A modo de fábula, la muerte se presenta como un hecho necesario, mostrándola como un alivio en vez de una tragedia. Un lenguaje poético y unas ilustraciones sorprendentes cargadas de simbolismo completan este atípico libro.

Sapo y la canción del mirlo

Portada de Sapo y la canción del mirlo.

Autor: Max Velthuijs

Editorial: Anaya

ISBN: 978-84-948110-1-2

Año: 2012

Sapo y Liebre se encuentran al mirlo muerto. Los amigos entierran al pajarito y recuerdan su hermoso canto. Encantadora y natural sin dramatismos, para los más peques de la casa.

Soy la muerte

Portada de Soy la muerte.

Autoras: Elisabeth Helland Larsen; il. Marine Schneider

Editorial: Barbara Fiore

ISBN: 978-84-15208-96-9

Año: 2017

La vida y yo habitamos juntas todos los cuerpos. La vida y yo estamos en todo lo que empieza y todo lo que se termina. Así comienza este libro tan poético, que va de la mano de 'Soy la vida' de las mismas autoras.

El libro de las muertes extraordinarias

Portada de El libro de las muertes extraordinarias.

Autores: Cecilia Ruiz

Editorial: Avenauta

ISBN: 978-84-948235-8-9

Año: 2019

Recoge algunas de las muertes en circunstancias extrañas más llamativas que he leído: pensadores, monarcas, artistas y notables desconocidos a través de la historia, comenzando en el siglo VII ac hasta nuestros días. Si tenéis en casa el lector apropiado para este libro, no lo dudéis.