La Mujer Gitana protagoniza en Jerez una mesa redonda organizada por la UCA y Secretariado Gitano

La delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, Yessika Quintero ha asistido a la presentación de una mesa redonda organizada por la Universidad de Cádiz (UCA) y la Fundación Secretariado Gitano, enfocada a la Mujer Gitana y conmemorar así el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este sábado 8 de Marzo.

En el acto de presentación de la mesa, que ha estado moderada por el rector del Campus de Jerez, Rafael Peña, la delegada ha agradecido a la Fundación Secretariado Gitano esta iniciativa que se celebra en “un momento muy especial, ya que se conmemora el 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a España, y cuando se les ha entregado el Premio Día de Andalucía por parte de la alcaldesa de Jerez, Maria José García-Pelayo, y la medalla de Andalucía por parte de la Junta”.

En la mesa redonda se han abordado tres ponencias “un testimonio de vida a cargo de tres mujeres gitanas que han compartido con todos los presentes sus estudios, investigación y mirada”, ha resaltado la delegada.

“Con esta iniciativa, se ha logrado reunir mucho compromiso a favor del desarrollo social de la ciudad, porque no hay progreso social sin igualdad; no hay progreso social sin educación, sin formación y sin investigación; y no hay progreso social si no miramos atrás a nuestras raíces, para saber de donde venimos, y no miramos hacia adelante, para reflexionar sobre a donde queremos ir, y que sociedad queremos dejar las próximas generaciones”,

Finalmente, ha recalcado que “todos los aquí presentes, estamos convencidos de que nos unen objetivos comunes, que pasan por la defensa de nuestras raíces culturales, pasan por la erradicación de prejuicios y estereotipos y por la reivindicación de la aportación de los gitanos y las gitanas, y pasan por la defensa de una sociedad libre, segura e igualitaria, sin techos de cristal para las mujeres. Y todo ello, supone también seguir apostando por un reto de ciudad que nos implica a todos como es la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura”.