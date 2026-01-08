Una mujer mayor dependiente y su hija, evacuadas en el incendio de su casa en la calle Bodegas

Bomberos del parque de Jerez del Consorcio de la Provincia de Cádiz han extinguido este jueves un incendio producido en una vivienda en la Calle Bodegas. A la llegada de los bomberos, agentes de la Policía Nacional ya habían evacuado de la casa a una mujer mayor dependiente y a su hija, y han confinado el incendio cerrando las puertas de las habitaciones.

Cuando acceden los bomberos, encuentran mucho humo acumulado en el pasillo. Se rastrea el domicilio con cámara térmica localizando el foco en un dormitorio, afectando principalmente el fuego a una cama y un sillón. Los bomberos proceden a la extinción del fuego y posterior ventilación de la vivienda al completo.

Cabe reseñar que el domicilio contaba con un detector de humos que estaba activado cuando llegaron los bomberos y que los servicios sanitarios atendieron y trasladaron a las dos mujeres para valorar la posible inhalación de humo.

En el suceso, en el que colaboran también agentes de la Policía Local, Bomberos desplaza una autobomba rural pesada (R-32), una autobomba urbana pesada (U-40), una autobomba urbana ligera (P-53) y dos vehículos de mando (M-41 y M-52), con diez efectivos del parque de Jerez.