Las mujeres de Alfonso X 'El Sabio'

“No podíamos dejar escapar esta oportunidad y aún más coincidiendo con el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X ‘El Sabio’. Él es un personaje fascinante de nuestra historia más cercana en muchos sentidos, pero las mujeres que lo rodearon no se quedan para nada atrás. Teníamos que darle visibilidad”. De esta manera se refiere Noemí González, coordinadora de Igualdad del instituto Andrés Benítez, cuando se le pregunta por la idea de un proyecto que se ha llevado a lo largo de todo este curso en el centro del Polígono de San Benito. El resultado no es otro que un volumen de fotografías en el que se han incluido a personajes femeninos de la vida del monarca y que ha sido protagonista a lo largo de todo este curso en este centro escolar.

“Las mujeres de Alfonso X es una línea más de un proyecto de trabajo que se ha desarrollado durante todo el curso a través de un grupo de trabajo interdisciplinar, en el que han participado distintos departamentos como el de Latín, Matemáticas, Imagen Personal, Inglés, Historia y Lengua. Cada uno se ha encargado de un aspecto de las labores de este soberano que juega un papel importante como impulsor de la cultura, como dinamizador de los juegos de entretenimiento como el ajedrez, como propulsor del gallego o con una intrahistoria familiar digna de una serie”, continúa la profesora.

Entre los temas que se han investigado en este año en los distintos niveles de la ESO están esas Escuelas de Traductores, la labor de los copistas en el scriptorium e incluso se pudo disfrutar en el instituto a principios de mayo de un concierto de cantigas gracias a la profesora Elena Pina y su grupo ‘Jerez medieval’. “Fue algo mágico e increíble porque el alumno y el profesorado que asistió disfrutó muchísimo. Ha sido una experiencia única”. El árbol genealógico es algo que no se ha pasado tampoco por alto y ahí las mujeres han tenido mucho que decir.

No cabe duda de que el resultado ha sido muy atractivo e interesante porque un grupo de alumnas y alumnos se han caracterizado como las mujeres que rodearon, acompañaron o se enfrentaron al monarca. Esa transformación se llevó a cabo gracias al alumnado de Imagen Personal, que peinaron a las alumnas en las instalaciones del centro para que fueran unas perfectas Berenguelas de Castilla, (abuela e hija del monarca), una Beatriz de Suabia (madre) maravillosa o una Violante de Aragón (esposa del rey) muy decidida y con las ideas muy claras.

No podían faltar, asimismo, otras mujeres que jugaron un papel muy importante en la vida del hijo de Fernando III como, por ejemplo, sus nueras (María de Molina y Blanca de Francia), alguna de sus nietas o incluso una de sus amantes que también gozaba de privilegios y a la que tenía muy en mente, María Alfonsa de León.

El alumnado no sólo se ha caracterizado como tales personajes de la vida del monarca, sino que además ha investigado al respecto y ha tenido la oportunidad de hacer exposiciones orales en clase sobre estos trabajos de investigación, haciendo así partícipes al resto del grupo. No se han pasado por alto a otros personajes masculinos para ponerlas en contexto, de hecho, también hubo hueco en el proyecto para el propio Alfonso X; su padre, el rey Fernando III ‘El Santo’ y dos de sus hijos, Fernando de La Cerda y Sancho IV ‘El Bravo’ y la famosa disputa del trono con el que se enfrenta media familia, incluida la consorte de Alfonso, la reina Violante. Cabe destacar, además, que buena parte del alumnado del IES Andrés Benítez procede del CEIP Alfonso X, “por lo que han estado desde siempre muy vinculados a esa figura”.

“Hemos podido contar con parte de la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para poder llevar este proyecto a cabo. En concreto esta iniciativa de investigar a las mujeres de Alfonso X parte de la coordinación de Igualdad. Se ha llevado a cabo con el nivel de 4º de la ESO. Creo que es un maravilloso recuerdo en un curso clave porque algunos se marchan de nuestro centro a hacer otros estudios. Es un buen broche de despedida”, recalca la docente y coordinadora de Igualdad.

La cosa no queda en esas pesquisas y en esa caracterización, sino que además se realizaron sesiones de fotografía en un estudio profesional. En concreto, en el estudio de José Cáceres Fotografía donde “se echaron dos tardes bastante divertidas con todo el atrezzo que llevábamos y con las alumnas peinadas cual princesas medievales. El resultado ha sido asombroso, la verdad. Teníamos mucha ilusión en ver las fotos que luego hemos ilustrado con textos que son fragmentos de esa investigación. Estamos muy contentos con el resultado que ahora formará parte de la vida del instituto Andrés Benítez”.

“El trabajo que hemos hecho es un homenaje a esas mujeres que estaban detrás de Alfonso X y que, de alguna manera, no tenían el suficiente reconocimiento por su condición de mujer. Por ejemplo, su primogénita no hereda simplemente por el hecho de serlo, pero sí se mercadea con su matrimonio, mientras que a su nuera María de Molina se le hace la vida imposible como regente para que el hijo de Sancho IV no reine, pero demostró mucha astucia y coraje en su labor y lograr su propósito. Son otras partes del currículo que puede y debe conocer el alumnado para ir subsanando esa deuda que se tiene con la mujer en muchos libros de texto”, explica Noemí González.