‘Mujeres que jugaban al escondite’ en Jerez: 39 ilustraciones de Tamara Durán contra el olvido histórico

La programación conmemorativa del 8 de marzo, que se viene celebrando con el lema ‘Mujeres Músicas: el sonido del cambio’ ha celebrado este jueves una de las actividades dirigida específicamente a la comunidad educativa, y en concreto, el III Encuentro Local de Responsables de Coeducación. La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, ha dado la bienvenida a un encuentro en el que personal técnico del Ayuntamiento y de la Delegación Territorial de Educación y representantes de diferentes centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad han compartido información sobre recursos y experiencias dirigidos a fomentar la sensibilización en Igualdad del alumnado.

La teniente de alcaldesa Susana Sánchez ha agradecido la extraordinaria respuesta dada por los diferentes centros educativos, para que sus responsables de coeducación hayan podido participar en esta jornada, recordando que “desde que llegamos al gobierno, nos parecía fundamental tener este espacio para reflexionar, para trabajar, para hablar de hacia dónde nos dirigimos en el ámbito educativo, porque queremos que las actividades de la oferta educativa emanen directamente de las necesidades reales que tenéis en los centros educativos. Quiero agradeceros vuestra presencia y a la Delegación territorial que nos apoye en esta jornada y que nos acompañe hoy Raquel Márquez Palacio, desde el Gabinete de Convivencia e Igualdad”.

La delegada ha manifestado que “en la educación afrontamos muchos retos, y cuando hablamos de igualdad se trata de consolidar derechos consolidados y de alcanzar los retos pendientes. Tenemos por supuesto el tema de las redes sociales, de lo fácil que se propagan bulos, el tema del acoso y el bulling. Sabemos de la carga de trabajo que tenéis en los centros educativos, y nos parecía que desde Jerez, desde lo local, teníamos que ofreceros este espacio para escuchar vuestras voces, vuestras necesidades, y ver qué podemos seguir ofreciéndoos”.

La mañana ha comenzado con una presentación de recursos a disposición de los centros educativos para trabajar en el ámbito de la Igualdad, por parte tanto de la Delegación Territorial de Educación a través del Gabinete de Convivencia e Igualdad, como de los recursos y actividades de la Delegación de Igualdad y Diversidad.

La segunda parte de la jornada ha contado con la intervención de la docente Raquel Díez, que ha presentado su proyecto didáctico ‘Mujeres que jugaban al Escondite’, un libro que cuenta con el Premio Rosa Regás 2023. En colaboración con su autora, la delegación de Igualdad y Diversidad ha editado una exposición didáctica que podrá visitarse tanto por alumnado como por la ciudadanía hasta el 27 de marzo en la Sala Julián de la Cuadra del Museo Arqueológico.

La exposición ‘Mujeres que jugaban al escondite’ está compuesta por 39 paneles ilustrados por Tamara Durán, acompañados de poemas y textos biográficos escritos por Raquel Díez. Cada panel revive la historia de mujeres como Virginia Woolf, Ada Byron, María Moliner, Frida Kahlo, Clara Campoamor o María Zambrano entre muchas otras, que desvelarán sus historias y logros. Esta muestra ilumina sus voces olvidadas y silenciadas, para visibilizar la otra Historia, la que han escrito y tejido las mujeres, aun desde el silencio, y es una invitación a recorrer los escenarios históricos, la vida y las injusticias sociales que vivieron bajo la sombra de un ‘juego impuesto’, que no pudieron elegir.