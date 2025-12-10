"Se están muriendo en el interior": La Policía Nacional de Jerez rescata a una familia gravemente afectada por un escape de gas

Agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir el pasado 4 de diciembre, rescatando a cuatro miembros de una familia del interior de un inmueble. Todos ellos estaban "afectados gravemente por inhalación de dióxido de carbono fruto de una peligrosa coincidencia: una mala combustión de un termo del gas y un fallo en el extractor de aire de la vivienda".

La sala operativa del 091 recibía sobre las 21:30 horas la llamada de un vecino que alertaba que en uno de los pisos de viviendas de la avenida Blas Infante, se estaría produciendo un escape de gases y que "los moradores estaban intoxicados y mareados". Inmediatamente se dio cuenta al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz y a los Servicios Sanitarios del 061 y se comisionó de urgencia a la patrulla más cercana de la Policía Nacional. Los agentes se encontraban muy cerca del lugar realizando una patrulla preventiva de seguridad por la barriada, según ha explicado el cuerpo en una nota de prensa.

Siguiendo el protocolo para este tipo de siniestros, los agentes procedieron a comprobar la veracidad de la situación de riesgo, así como a asegurar y despejar la zona de la vía pública, las escaleras y zonas comunes del edificio para el mejor acceso de los profesionales de Bomberos. En esos momentos, una mujer de avanzada edad muy mareada, apareció en el dintel del domicilio afectado, solicitando auxilio urgente e indicando que el resto de su familia “se estaba muriendo en el interior”.

Ante el "riesgo vital cierto e inminente", los agentes de la Policía Nacional, tomando todas las precauciones posibles, comprobaron como había un fuerte olor a gas en el piso y accedieron al pasillo principal a la vez que abrían todas las ventanas a su paso. Desde este punto pusieron observar como en el salón había una mujer joven inconsciente tirada en un sofá, junto a ella un segundo varón totalmente desorientado que no podía levantarse por sus propios medios y un bebé de pocos meses, al que localizaron por sus llantos en una habitación contigua.

Los agentes sacaron a los afectados adultos con la técnica de evacuación de heridos sobre los hombros, cargándolos a cuestas y a pulso hasta una zona segura en el descansillo del piso inferior. De igual forma al bebé que con sumo cuidado trasladaron hasta el portal de la finca, donde les aplicaron los primeros auxilios hasta que fueron atendidos por los sanitarios de urgencias, quienes procedieron al traslado de todos las víctimas hasta el Hospital Universitario de Jerez, salvo el bebé que resultó ser el menos afectado.