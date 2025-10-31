El presupuesto de la Junta para el Museo del Flamenco en Jerez, el más bajo desde que comenzó la obra

La apertura del Museo del Flamenco de Andalucía, un equipamiento llamado a ser uno de los grandes atractivos culturales y turísticos de la ciudad, sigue sin tener una fecha clara. Y el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía que el Consejo de Gobierno autonómico aprobó el pasado martes arroja más sombras que luces dado el reducido importe previsto tanto para el año próximo como el proyectado para los ejercicios siguientes para una de las inversiones que más dinero se ha asignado en las cuentas andaluzas de los últimos años.

Para 2026, la previsión contable autonómica reserva dos partidas por un importe total de 600.000 euros, de los que 500.000 procederán de fondos europeos (Feder). Teóricamente, este importe podrá ser suficiente para retomar las obras, que se encuentran paradas desde el primer trimestre del año pasado, dado que aún estas ni siquiera se han licitado. De hecho, la Consejería tiene que tener en sus manos ya, o estar a punto de recibirlo, el proyecto de obras que encargó a mediados de este año para determinar qué actuaciones quedan pendientes —los últimos informes técnicos conocidos fijaban el grado de ejecución del proyecto en poco más de la mitad—.

Ahora bien, el importe asignado para el próximo año es el más bajo que se le ha reservado desde que se puso la primera piedra de este equipamiento, allá por 2021, aunque aparece en las cuentas autonómicas con partidas propias desde 2017. Sí es cierto que es superior al asignado para este año en lo que corresponde a la construcción del inmueble, que apenas fue de 220.340 euros, pero han dejado de aparecer las partidas destinadas para la museografía y equipamiento del Museo del Flamenco, que sí estaban el año pasado cuando las obras ya estaban paradas y aún, ni siquiera, se había rescindido el contrato con la constructora a las que se le adjudicó por lo que estaba aún más lejana la posibilidad de retomar los trabajos.

Pero a esto se suma que la previsión para los ejercicios siguientes es muy inferior a la alegría crediticia que recogían los presupuestos anteriores. En el de 2025, por ejemplo, se estimó que para el año 2026 se reservarían 3,2 millones de euros para la construcción del Museo con cargo a fondos europeos. Este importe, sin embargo, ha acabado siendo muy inferior al previsto en el documento aprobado el pasado martes en el Consejo de Gobierno, que es de 500.000 euros para el próximo año y de otros 400.000 euros repartidos entre 2027 y 2028. En cambio, en ejercicios precedentes, la previsión para años posteriores acabó siendo inferior a la finalmente asignada, aunque no acabara gastándose.

Bien es cierto que el proyecto de construcción del Museo del Flamenco de Andalucía ha pasado por numerosas vicisitudes. La más grave hasta ahora han sido los problemas con la firma Díaz Cubero, la constructora elegida para su ejecución. La firma acabó abandonando la obra por los problemas económicos que arrastraba y que la llevaron a declararse en concurso de acreedores, un procedimiento que se encuentra ya en la fase de liquidación de la sociedad. La Consejería de Cultura no terminó el procedimiento de rescisión del contrato con esta constructora hasta el pasado mes de febrero. Mientras, en mayo, contrató a la empresa que hará el nuevo proyecto de terminación de obras. Por el momento, no han trascendido detalles de la propuesta, pero todo apunta a que, teniendo en cuenta el grado de ejecución hasta ahora, las obras pendientes podrían extenderse por un plazo de más de un año.

Previamente a los problemas con la adjudicataria, tuvo que realizar modificaciones en el proyecto de obras a petición de la dirección de obras que supuso un sobrecoste y un retraso en las obras que acabó provocando, además, un problema con la financiación de este equipamiento. Inicialmente, las obras deberían haber estado concluidas a finales de 2023, un plazo que permitía que el grueso de la obra se financiara con unos fondos europeos vinculados a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), una importante inyección económica para la provincia con la que se pudieron realizar actuaciones que debían estar acabadas en ese año. Sin embargo, los retrasos y la posterior paralización, con la consiguiente rescisión del contrato y la necesidad de redactar un nuevo proyecto, llevó a la Consejería a tener que recurrir a la alternativa de los fondos europeos Feder para financiar parte de esta actuación.

Por lo tanto, a día de hoy es una incógnita cuándo estará concluido el Museo del Flamenco. De hecho, la pasada semana, la alcaldesa, María José García-Pelayo, mostraba su deseo de que se produzca en 2027, pero la previsión económica de la Junta para 2026 avanza que habrá partidas para la construcción en 2028. Y, a todo esto, en los siguientes presupuestos tendrán que volver a aparecer importes para dotar de contenido a este espacio y para cubrir los gastos de personal y de mantenimiento de las instalaciones.