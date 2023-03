Sale a la luz la música sacra que sonaba en Jerez en el siglo XVIII

Aunque pueda parecer el guión de una película, la historia de Pasillos de Pedro de Castro y Salve Regina de Phelipe Muñoz, últimos maestros de la Capilla Musical de la Colegial de San Salvador de Jerez de la Frontera, la obra que acaba de publicar la profesora Lola González Ponce es cuanto menos curiosa.

En pleno mes de junio, esta docente del IES Padre Luis Coloma recibió la llamada de un amigo para ofrecerle unos documentos musicales, encontrados mientras realizaban labores de limpieza en una propiedad que iba a ser derruida. Se trataba de una casa de Jerez cuyos propietarios murieron sin descendencia y que durante años había permanecido cerrada.

"Mi amigo me llamó para decirme que había encontrado una caja con partituras y documentos musicales y que si me interesaban, porque la empresa encargada de llevar a cabo la limpieza para el desalojo los iba a tirar a la basura", explica la autora.

"Al recibir la caja compruebo que eran obras que estaban completas, por lo que comencé a contrastar su procedencia y documentar de quiénes eran. Mi sorpresa fue cuando comprobé que no existían en el Archivo Diocesano, sino que se trataba de archivos de una colección personal", continúa.

Así comenzó su relación particular con los dos últimos maestros de capilla de la Colegial de Jerez, Felipe Muñoz, el penúltimo y Pedro de Castro, el último, ambos del siglo XVIII. "En primer lugar, mi idea era interpretar con el clave aquellas partituras, pero luego me vi en la obligación de un estudio más profundo de ellos y publicarlo, porque al fin y al cabo son documentos que pertenecen al patrimonio musical de esta ciudad".

Así nació se inició un trabajo de investigación "muy intenso y al que le he dedicado muchísimas horas, sobre todo el pasado verano", que se ha prolongado durante nueve meses hasta el pasado martes fue publicado gracias a la editorial Peripecias Libros. "Hemos hecho una publicación científica, pero que también tiene carácter divulgativo, y que por supuesto está abierta a la interpretación. He intentado hacer un trabajo lo más honestamente posible para que cualquiera pueda hacer, si tiene la preparación suficiente, su propia interpretación".

Su labor no ha sido únicamente poner en pie esta música sacra que sonaba en Jerez del siglo XVIII sino que Lola González se ha preocupado también por ahondar en la vida y obra de Felipe Muñoz y Pedro de Castro, su contexto, las vicisitudes que tuvieron que pasar y la tradición musical en la que se enmarca. "Ha sido un trabajo muy bonito, y sinceramente, ahora paso por calles como Cruces o San Cristóbal, donde vivieron estos señores, y siento algo especial. Doscientos cincuenta años después he creado un vínculo con ellos que a veces parece que he convido con ambos".

El tesoro encontrado por Lola González se centra en la música sacra que sonaba en Jerez entonces, los denominados 'Pasillos', que "se desarrollaban el Domingo de Ramos apoyándose en el Evangelio de San Mateo, el Miércoles Santo con el Evangelio de San Lucas, y el Viernes Santo con el Evangelio de San Juan".

Este descubrimiento posibilita, según explica su autora, que "podamos disfrutar de esa música sacra, obras a tres voces, con bajo, tenor y alto e ideal para los cortejos y cultos de las cofradías".

Su trabajo sirve además para rescatar figuras olvidadas como las de estos dos últimos maestros de capilla de la Colegial, dos personas que "tuvieron que pasar pruebas durísimas para llegar ahí. Ha sido una labor compleja porque he tenido que acudir en numerosas ocasiones al Archivo Diocesano para conocer cómo era el contexto de aquellas piezas, pero creo que ha quedado muy bien, y las líneas de investigación que se han realizado están muy bien documentadas".

El libro cuenta además con el prólogo del músico jerezano David Guillén, Catedrático de Trompeta del Conservatorio Superior de Música de Málaga.