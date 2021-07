“Mi música es un reflejo de mí mismo”

Hay quien asegura que los adolescentes del año 2021 sufren menos el desamor que los adolescentes del año 1978 -aludiéndose a que entonces todo era más blanco, más puro, más natural-. ¿Qué opina usted al respecto?

Yo lo que creo es que igual éramos más inocentes. Aunque el adolescente de ahora, como el de 1978, también despierta a la vida. Yo creo que por amor o por desamor cualquier adolescente sufre de la misma manera. Ese primer amor que tanto te marca. En la adolescencia además todo es muy intenso. Se sufre ahora igual que en 1978.

¿Usted ha sufrido siempre que se ha enamorado?

Hay veces que sí, evidentemente. He sufrido cuando no he sido correspondido y me he enamorado mucho de esa persona… pues sí. Luego también sufres de otra manera, cuando ya tienes a tu pareja y le sucede algo… igualmente sufres porque la quieres muchísimo. En este sentido sí me considero un sufridor.

¿Qué locura ha hecho por amor?

Sinceramente no soy yo mucho de hacer locuras. Sí he tenido los síntomas clásicos de que no duermes, no comes, que estás todo el día en Babia pensando en la persona de la que te has enamorado pero locuras no he hecho.

¿Qué locura de amor han hecho por usted?

Simplemente destaco que estar conmigo ya es una locura (risas). Pero no, al referirme a mis parejas, a las parejas que he tenido, tampoco creo que hayan hecho locuras. Las fans sí. Las fans, por amor a nosotros, sí han hecho locuras: se escapaban de sus casas, de sus ciudades, y de pronto aparecían en nuestro domicilio. Y era un disgusto tremendo el que nos podíamos llevar. Y los que se llevaba mi madre en aquella época porque teníamos que llamar a la policía, la policía localizar a los padres, los padres venir a por sus hijas... Se montaban unos follones impresionantes.

¿La música es un oficio o un destino?

M vida gira alrededor de la música. Todo, en mi ser, gira en torno a la música. Yo soñaba con ser músico, con vivir de la música, con dedicarme a la música. Y afortunadamente lo he conseguido. Primero fue un hobby, luego de ese hobby se pudo desarrollar una carrera y de esa carrea vas aprendiendo y vas sintiendo que has nacido para cantar, para hacer música, para escribir… Y determinas que en efecto es tu destino. También es un oficio porque llevas muchos años y ya dominas unas tácticas, unas técnicas, para escribir, para hacer música. Aunque a la hora de crear música, de escribir letras de canciones, me guío por mis sentimientos, por lo que me cuentan mis amigos…

¿Javier, de Pecos, se ha reinventado con el propósito de demostrar que siempre hay un estilo, un mensaje, un tono musical, para cada etapa del artista que nunca deja de serlo?

Efectivamente nunca dejas de ser artista. Y sí, a lo largo de tantos años, me he tenido que reinventar. No siento de la misma manera ahora que en los años de mis comienzos. Sobre todo a la hora de escribir y de cantar. He aprendido a cantar la letra que quiero contar. Afortunadamente me he reinventado. De lo contrario no hubiese estado perenne y no estaría ahora disfrutando como de hecho disfruto con mi profesión.

¿Disfrutaremos de un Javier Herrero en modo cantautor en esta época -más veterana, más experimentada, más sabia- de su vida?

Sí, suelo escribir todas mis canciones. Sucede que he atravesado una etapa en la que notaba que me estaba repitiendo en temáticas y he preferido contar con trabajos de otros amigos, de otros músicos, de otros colegas. Te puedo decir que esta opción me ha enriquecido mucho. Ahora además no paro de escribir.

¿Cuál es la fórmula para mantenerse tan joven en todos los sentidos?

Muchas gracias por verme así. Hay mucho porcentaje que es genética y luego tengo mucha disciplina. En todos los sentidos. Hay regalos que te da la vida en cuanto a la genética pero luego existen otros aspectos que me voy currando. No hay ninguna fórmula.

Ha conseguido cuanto no han logrado otras figuras del mundo de la canción: conservar intacta -o casi intacta- su voz. ¿Cuál es el secreto?

El secreto es entrenar la voz todos los días. Como el futbolista entrena dos o tres horas, pues yo todos los días me canto el repertorio de los conciertos, que suelen durar pues eso mismo: dos horas o dos horas y cuarto. Y no fallo ningún día. Desde las diez de la mañana hasta las doce no me puede molestar nadie. Estoy ensayando y concentrado. Para mantener en forma la voz.

Su forma de expresarse transmite paz y tranquilidad. ¿Su nueva música también servirá de bálsamo, de remanso interior, para todos sus seguidores?

Ojalá. Suelo ser bastante tranquilo y la gente me dice que en muchos momentos, cuando están conmigo, les transmito paz. Mi música es un reflejo de mí mismo.

Ha lanzado un aviso a navegantes con su tema ‘Sigo aquí’: ¿se trata de una reivindicación personal en altavoz?

Es una reivindicación. Sí. Yo estoy con toda la gente que nace nueva en la música. Pero igualmente yo reivindico mi sitio, que no me lo quite nadie. Jamás he dado codazos para posicionarme. Me lo he ido ganando poco poco. En un principio con Pedro, formando el dúo Pecos, y ahora, desde el 2012, con mi forma de hacer en solitario. Si no es una reivindicación al menos que el público sepa que sigo aquí, que sigo trabajando, escribiendo y creando.

¿Qué margen de culpa tiene su madre en la definición de persona noble y serena que usted es?

Tiene un porcentaje altísimo. Desgraciadamente me quedé sin padre cuando cumplía siete años. Hoy, que tengo sesenta, pues todos los anteriores los pasé con mi madre. Es la que me ha educado. La que me ha tirado de las orejas cuando me tenía que tirar o me desviaba del camino adecuado. Mi madre tiene la culpa en un 90% de que sea como soy.

¿De cara a las nuevas generaciones… cómo definiría a Pedro Herrero?

Le definiría como un compositor maravilloso. Ha hecho muy bonitas canciones. De hecho canciones históricas. Es importante que las nuevas generaciones se fijen en todo lo que ha compuesto Pedro.

¿Existe todavía algún bulo sobre Pecos que tengáis constantemente que desmentir?

Ya bulos no se crean y los que se crearon en su época se fueron desmintiendo por sí solos. Todavía hay uno que colea por ahí y que indica que nosotros quisimos ser toreros. Nunca hemos querido ser toreros. Sí tenemos amigos que se han dedicado al toro. Pero nosotros nunca hemos querido ser toreros. Lo desmiento una vez más.

¿Qué es, a su juicio, el éxito?

Pues el éxito es poder seguir charlando contigo después de cuarenta y tres años de profesión. El éxito es poder continuar haciendo lo que a uno le gusta. El éxito es seguir subiéndome a un escenario para cantar y comprobar cómo el público disfruta de cada canción. Este es el éxito en cuanto a mi profesión. Y en cuanto a la vida el éxito es el poder dormir serenamente sin ninguna intranquilidad que te pueda restar el descanso. Y el haber construido tu vida como has soñado.

¿Qué desea añadir?