Nacen en el Zoo de Jerez una cigüeña negra y un pollo de alimoche

La cría de cigüeña negra (i) y la de alimoche (d) nacidas en el Zoo de Jerez.

El equipo del Zoo de Jerez ha recibido con gran alegría el nacimiento una cigüeña negra, la primera que ve la luz en seis años en las instalaciones del centro jerezano, así como de un pollo de alimoche, ambos registrados el pasado mes de junio con dos semanas de diferencia.

El teniente alcaldesa de Medio Ambiente y Protección Animal, Jaime Espinar, ha mostrado su satisfacción por estos dos nacimientos, que se suman a otros registrados durante este verano, caso de cuatro flamencos y varias espátulas, y que ponen de manifiesto el "gran trabajo" que se realiza en este centro, referente internacional en la cría, reintroducción y conservación de especies.

Espinar ha fecilitado al equipo del Zoo y a todos los implicados en el cuidado y cría de los ejemplares mencionados que una vez desarrollados serán soltados en sus hábitats.

Más de veinte crías de alimoche en dos décadas

El alimoche nacido es de la pareja reproductora con la que cuenta el centro, que ha tenido más de una veintena de crías a lo largo de su vida reproductiva, la primera de ellas en 2003.

Esta especie es objetivo prioritario tanto para la Administración como para el Zoobotánico de Jerez, que participa en el Programa de Cría Ex Situ coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), con gran éxito en la reproducción de esta especie. De hecho, muchos de los ejemplares nacidos en Jerez han sido liberados en la naturaleza, en concreto en Italia, Bulgaria y Cazorla, para el reforzamiento de sus poblaciones.

El alimoche es el buitre más pequeño de la Península y Europa. Su plumaje es completamente claro excepto las remiges que son oscuras. La cara y una pequeña parte del cuerpo están descubiertas y lucen tonos amarillos y anaranjados. Su pico es fino y largo, ya que está especializado en comer la zona más blanda de la carroña. Tiene un característico casco de plumas puntiagudas sobre la cabeza y la garganta. Ojos de color pardo rojizo. Los jóvenes de menos de un año son de color oscuro y la zona desnuda de la cabeza es de color grisáceo. El plumaje se va aclarando con la edad.

Come toda clase de carroña y es un gran depredador de huevos. Capaz de utilizar herramientas para alimentarse, suele partir los huevos de otras aves dejándolos caer sobre una superficie puntiaguda o dura, pero si no puede agarrarlo con el pico, lo romperá lanzándole piedras.

La primera cría de cigüeña negra en seis años

Por otra parte, la cigüeña negra nacida a finales de junio procede de la pareja existente en las instalaciones, formada por un macho nacido en el Zoobotánico, mientras que la hembra procede de la reserva Cañada de los Pájaros.

Cabe recordar que el Zoo de Jerez es el primer centro ibérico que ha logrado reproducirla en varias ocasiones, aunque no se registraba un nacimiento de la misma desde 2019.

Es un ave catalogada en peligro debido sobre todo a las molestias ocasionadas en sus áreas de cría y a las bajas en sus poblaciones por choques con tendidos eléctricos, expolios de nidos, uso indiscriminado de pesticidas en cercanías de zonas húmedas etc.

Las cigüeñas negras adultas muestran un plumaje totalmente negro con el vientre y las rectrices de plumas blancas y con reflejos verdosos y púrpuras en las plumas del cuello y del pecho, que contrastan con el color rojo vivo de su pico y pastas. Ojos marrones rodeados de un gran anillo rojo. Los jóvenes son más pardos y con menos reflejos. Patas y pico de color verdoso. Se alimenta de peces, anfibios e insectos en aguas someras, en marjales y en praderas húmedas. También de pequeños mamíferos como topillos y ratones.

No frecuenta aglomeraciones humanas, prefiere zonas de sierra boscosa con peñascales, alejadas del influjo del hombre, sobre todo para nidificar y casi siempre cerca de masas de agua dulce. Es más solitaria que la otra cigüeña y cría casi siempre en parejas solitarias aunque pueden reunirse en pequeños bandos para descansar. Vuelo ágil, planea y asciende frecuentemente, sobre todo en migración.