“No sé de nadie que haya sufrido escuchando a los Beatles”

¿Estamos hoy por hoy viviendo como una especie de fuerte regreso de la Beatlemanía en las nuevas generaciones de jóvenes?

La Beatlemanía siempre ha estado ahí, tuvo un bajón en los 80 pero siempre se ha mantenido, en las últimas décadas incluso se ha puesto más en valor gracias a la colección Anthology del 95, la película documental Eight Days a Week de 2016 o el más reciente Get Back de Peter Jackson del pasado mes de noviembre.

¿Cómo y cuándo comienza en usted la vocación por el cuarteto británico?

Supongo que como en la mayoría de los casos: escuchando la música de mis tíos más jóvenes, un viejo vinilo recopilatorio de grandes éxitos que heredé y una cinta de cassette “Love Songs” que se perdió por el camino.

¿Qué es el Club de Fans The Beatles de la provincia de Cádiz? ¿Cuál es vuestro objetivo cultural?

El Club de Fans The Beatles de la provincia de Cádiz es una idea original de un gran amigo, José Manuel Peña, en tiempos “Prepandemia” que, hasta hace menos de un año, no se pudo formalizar. Son muchos aficionados los que forman parte de la asociación, gente de Cádiz, Jerez, Arcos, Rota… ¿Un objetivo? Dar a conocer la música que dejó la banda, ya sea con conciertos, programados o improvisados, quedadas con mesa redonda y en este año, unas jornadas al público general.

¿Qué requisitos se necesitan para formar parte de este Club?

Ninguno, ni económico ni documental: sólo ganas de compartir la música, tan fácil como seguir al club por Facebook y, en caso de algún acto previsto, asistir. Además de Facebook, el Club tiene un grupo de WhatsApp, donde se pueden debatir temas e incluso compartir grabaciones, historias, etc…

Hábleme de las jornadas del próximo mes de abril…

Las jornadas se están cocinando a fuego lento para que todo salga a la perfección. Sólo hay dos datos asegurados, la fecha, desde el martes 19 al domingo 24 de abril y el lugar, los Claustros de Santo Domingo, en Jerez de la Frontera. Entre otras cosas, está pendiente el cartel con la programación, pero sí se puede adelantar que habrá conciertos, uno en formato banda, uno en dúo acústico y también una sesión de versiones a cargo de varios músicos de la provincia. Tendremos una conferencia a cargo de un gran conocedor de la historia de los Beatles, una exposición fija con artículos de coleccionismo y durante el fin de semana, varios locales de Jerez, pincharán música de los Beatles. Cabe destacar, que estas serán las primeras jornadas organizadas como asociación, pero ya tuvimos unas en 2019 que fueron un éxito.

Cuéntenos algún dato o alguna anécdota o alguna curiosidad no muy conocida de esta mítica banda

Muchos saben que, durante unas vacaciones del grupo en 1966, John Lennon rodó en Almería la película “Cómo gané la guerra”. Lo que muchos no saben es que Paul McCartney hizo un viaje en su Aston Martin desde San Sebastián con dirección Almería para encontrarse con su amigo John. Lamentablemente John terminó el rodaje antes de encontrarse y Paul sólo llegó hasta Córdoba. Existe un video de Paul en la Plaza de la Corredera que lo demuestra. Durante estos días, John Lennon escribió Strawberry Fields Forever y Paul McCartney, parte de la letra de Penny Lane.

¿The Beatles tomaban sus decisiones de manera consensuada o imperaba la opinión de los Lennon-McCartney?

Ni una ni otra o, mejor dicho, no siempre. En los primeros discos, solo existía la fórmula Lennon-McCartney, se entendían a la perfección, daba igual de quién fuera la idea original del tema, la acababan los dos, no había nada más. En los últimos, evoluciona su música y evolucionan los egos, todo era más caótico, temas llevados al individualismo, meter a cuatro genios en la misma botella (incluyo a Ringo) tiene estos riesgos.

¿Crees que el gran público de todos los tiempos ha valorado en la medida que merece la valía del multifacético, multiinstrumentista, guitarrista de una pieza, compositor, cantautor, actor, filántropo, autor musical, ecologista, pacifista, productor cinematográfico –¡y gran jardinero donde los haya!- George Harrison?

Sinceramente, no lo creo. Es cierto que todo Beatlémano comienza por Lennon o McCartney, pero a medida que empiezas a conocer a la banda, emerge el gran músico Harrison. Ya lo dijo Fran Sinatra, el mejor tema de Lennon-McCartney es “Something”, quizás no se percató que fue escrito por George Harrison.

¿El momento cenital del temazo ‘Till There Was You’ es el incomparable solo de guitarra de George Harrison? ¿Qué tiene ese solo que a todos nos traslada a un punto mágico de difícil regreso?

Buena pregunta. Este tema, que no es original de los Beatles, se incluyó en el álbum “With the Beatles” y fue machacado durante las noches interminables de su estancia en Hamburgo en 1962… de ahí la perfección en la interpretación. No es únicamente el solo de guitarra, es también la voz de Paul. Ellos sabían esto y por eso la tocaron en directo para la Reina Isabel II y también en su primera aparición en la televisión norteamericana.

¿El sonido único de The Beatles -desde el inicio rockanrolero hasta la psicodelia de finales de los 60- obedece al resultado de un acto de valentía de dejar atrás la jerarquía convencional de las notas -heredada de lo anterior- y apostar por una nueva experimentación, por una nueva búsqueda, que además de estilo contagioso coincidía con el gusto de la gente?

Nadie debe olvidar que los Beatles como tales, duran oficialmente siete años, una banda con jovencitos de 20 y 23 años y se separan cuando no llegan a los 30. Su música en estos años no deja de evolucionar, pasan de cantar “Ella te quiere ye, ye ye” a terminar con “Algo en la manera en que se mueve” o “Al final, el amor que das es igual al amor que recibes”, nada tiene que ver una cosa con otra. Por tanto, no considero que sea tanto un acto de valentía como de experimentación. Evidentemente, siendo un Beatle, todo era perdonable.

En cuanto a más del gusto de la gente, el recibimiento de discos como el Álbum Blanco (The Beatles), el Yelow Submarine o incluso el Let it be, no fueron del todo del agrado del gran público.

Puestos a elegir… ¿‘She loves you’ o ‘Twist and Shout’?

¿Paul o John? ¿Mamá o papá? ¿Por qué no los dos?

Conozco a algún niño de 5 años de edad que todas las noches se duerme con la música de su nana preferida: ‘Good Night’ de The Beatles…

Bonita canción del Álbum Blanco, pero a ese niño, antes de que sea mayor, hay que cantarle también “Beautiful boy” de Lennon, eso si es una nana escrita con el amor de un padre a su hijo.

¿Qué desea añadir?

En una canción de los Beatles se dice, “A splendid time is guaranteed for all”, un rato espléndido está garantizado para todos. No sé de nadie que haya sufrido escuchando a los Beatles.