“Los neandertales son muy mediáticos y paradigmáticos”

–¿Cómo surge ‘Eso no estaba en mi libro de los neandertales’ (Almuzara)?

–El origen está en los libros anteriores, en la trilogía que he publicado también con Almuzara: ‘Neandertales. Los últimos homínidos de Europa’; ‘La conspiración del neandertal’ y ‘La extinción del neandertal y los humanos modernos y Paleolítico’. Esto empezó sobre 2011-2012, junto a Manuel Pimentel, editor de Almuzara, tras varias colaboraciones en su programa ‘Arqueomanía’ para la colección de Historia. El mundo neandertal no cabe en un solo libro, es un tema que pica y yo, como he sido tantos años profesor, pues quería hacer algo para quien quisiera profundizar en el tema. Pero debía ser un libro legible, no un tocho profesional. ‘Eso no estaba en mi libro de neandertales’ surge de la idea de hacer un libro divulgativo dentro de la colección ‘Eso no estaba en mi libro de’, de Almuzara. Este libro contiene de una forma más asequible toda la información más destacada de la trilogía, que era más especializada.

–¿Y qué tiene el neandertal que pica tanto?

–Tiene, tiene (risas). Cuando hice la tesis doctoral, que leí en 2010 y me dirigió Clive Finlayson, director del Museo de Gibraltar, mi idea fue hablar de los cambios faunísticos que se habían producido durante el último periodo de existencia de los neandertales y ver cómo a través de esos cambios podrían haberse extinguido. Salió un trabajo muy extenso y, a partir de ahí, yo no era, ni creo serlo, un especialista en neandertales, lo que ocurre que me interesó y como ya para la tesis me tuve que poner en contacto con especialistas desde Rusia hasta Portugal, no me quedó más remedio que picarme con el tema. Ahora lo que estoy es actualizando la trilogía y más adelante sacaremos una edición de bolsillo. En castellano, estas obras suponen lo principal que se ha plasmado de neandertales, la más extensa que se ha escrito hasta la fecha.

–¿Qué debemos saber sobre los neandertales que estaba en la sombra?

–De la parte historiográfica en el segundo tomo, yo le doy mucha importancia a algo que para mí es clave en todo el tema de los neandertales, y es que son muy mediáticos porque en ellos vemos nuestro parentesco prehistórico, aunque no sean antecesores nuestros. Su mundo se convierte en algo paradigmático y por eso enganchan tanto al público. Lo que más atrae de ellos es que desaparecieron y no dejaron ni rastro, y nosotros sin embargo continuamos. Y también la genética, que no para de darnos nuevos hallazgos sobre su mundo. Es la que nos ha permitido saber que tenemos una relación con ellos en el sentido de que llevamos genes de los neandertales. Eran más parecidos a nosotros de lo que muchas personas creen, a nivel general.

–¿Y qué gusta a los investigadores de ellos?

–Lo que se quiere poner en claro son las dataciones, datar con la máxima exactitud los yacimientos y las apariciones de neandertales para poder saber su coincidencia con los humanos modernos y si hubo alguna relación directa. Otro aspecto interesante es el origen de los neandertales que se está estudiando, y que estuvo en Europa. Aquí vivieron durante 200.000 años, es el homínido del que más restos se han encontrado. Y se llevan estudiando más de 150 años. Las cantidad de datos que hay sobre ellos es muy superior a los de otros temas de paleontología y de paleoantropología no hablemos.

–¿Qué tiene ahora a la vista?

–Estoy trabajando en otro libro, que está prácticamente terminado, también de paleontología. No es de neandertales. Es un tema del que no se ha hecho nada en castellano tampoco. Pero primero vamos a ver cómo está funcionando ‘Eso no estaba en mi libro de neandertales’, que Amazon lo coloca en puestos muy buenos en el ranking de libros electrónicos.

–En sus libros, además, los dibujos están firmados por usted.

–Sí. He estado toda la vida prácticamente haciendo ilustración. He ilustrado otros libros de neandertales como ‘El sueño del neandertal: ¿Por qué se extinguieron los neandertales y nosotros sobrevivimos’ de Clive Finlayson. Y bueno, también le dedico mucho tiempo a la Fundación Instituto de Investigación en Prehistoria y Evolución Humana (FIPEH), que nació en 2011 y de la que soy patrono-fundador. Llevamos varias excavaciones y proyectos de investigación en diversos lugares, principalmente ‘La cueva del Ángel’, en Lucena, y la Cueva de Zafarraya, en Alcaucín, entre otros. Una Fundación con la que hemos ayudado a muchos investigadores.