20.194 niños y niñas de entre 3 y 11 años residen en Jerez, según el censo. A pesar de que este año la pandemia nos ha dejado sin Cabalgata, la magia de Sus Majestades de Oriente seguirá presente en la Navidad jerezana y todos estos pequeños tendrán la oportunidad de disfrutarla. La Asociación de Reyes Magos de Jerez y el Ayuntamiento han habilitado diez espacios en los que estarán los representantes de Sus Majestades de los últimos diez años, lugares a los que pueden acudir las familias previa reserva en www.reyesmagosjerez.com. La presidenta de la Asociación, Gemma García Bermúdez (Baltasar en 2017), habla de cómo esta siendo la organización de dicho día. Asegura que se está trabajando con ilusión y tomando todas las medidas necesarias.

–¿Cómo espera que se desarrolle el 5 de enero?

–Bueno, partimos de la idea de que todo se ha hecho con mucha ilusión, que lo más fácil hubiese sido no hacer nada porque es lo que planteaba la pandemia, pero los niños se merecían algo dentro de las normas por el Covid, hacer algo por ellos. El Ayuntamiento nos citó para ver qué hacíamos y se dio forma a estas distintas estancias en las que los Reyes se van a multiplicar para llegar al máximo de niños posibles. Y en ello hemos estado trabajando todo este tiempo.

–Al principio, la aplicación para hacer la reserva dio una serie de fallos, se colapsó.

–Si Jerez tiene más de 210.000 habitantes, en las primeras dos horas media que se habilitó la página las entradas fueron de 600.000. Se colapsó, por muy preparada que estuviera la página, y hubo problemas a la hora de confirmar los correos. Decidimos parar, ver qué pasaba y solucionarlo y volvimos a abrir la página. Por error o por lo que fuera había personas que habían solicitado hasta siete citas y no se trataba de visitar todas las estancias porque se rompería la magia de ver lo mismo tantas veces. Y también, al ver que no llegaban los correos de confirmación, pues se pedían las citas de nuevo. Se reorganizó todo y a día de hoy hay sitios de sobra, no se va a lo justo. Se calculó todo para que los 20.194 niños se repartieran por todo Jerez. Los correos de cambios, peticiones o quejas se han ido contestando uno por uno, han sido unos 9.000.

–Hay cierta queja por la limitación de las edades, de 3 a 11 años.

–Sí, pero los jerezanos van a entender que la edad de la ilusión por los Reyes es sobre todo en esa franja, y por motivos de pandemia había que recortar. Entiendo que hay niños de 2 años que a sus padres les hace ilusión llevarlos y preadolescentes a los que también les gustaría, pero la pandemia no nos permitía llegar a todos, sería interminable e inabarcable. Como norma Covid se ha establecido entre 3 y 11. Eso sí, si una unidad familiar tiene un hijo de 4 y otro de menos de 3, se considera unidad familiar y no le vamos a poner pegas, pero no podemos llegar a todos. Los Reyes tendrían que estar en Jerez hasta cinco días para ello y eso la pandemia no nos lo permite.

–Hay peticiones incluso de padres y madres de otras localidades.

–Sí, y se les ha pedido que respeten, que seguro que sus ayuntamientos han hecho algo fantástico para ellos, que esto es sólo para los niños de Jerez. Incluso las pedanías han solicitado venir, pero sus alcaldes y delegados han hecho algo por sus niños. No podemos perder el punto de vista de que estamos en una pandemia, que estamos haciendo algo pero no lo podemos hacer todo.

–¿Cómo se van a desarrollar las visitas a los Reyes? ¿Qué medidas habrá?

–Pues no podemos tocar a los niños ni podemos pararnos mucho tiempo. La idea es que los niños vean la cara de los Reyes más cerca que nunca. Irán entrando por unidades familiares y se les entregará una pequeña bolsa de caramelos de cabalgata que previamente habrá pasado la cuarentena pertinente. Y todo con las máximas medidas higiénicas y de seguridad.

–¿Hay riesgo de aglomeraciones?

–Se han dispuesto reservas con franjas horarias de media hora, es decir, que quien tenga a las 12 no tiene que estar a las 12 en punto, puede llegar a y diez porque tiene hasta las 12,30 para entrar. Si tomamos conciencia de que es una actividad para niños, que debemos pensar como un niño y no como un adulto, los niños no se van a preocupar por las estancias porque son todas iguales. Y en este sentido, hay que agradecer a Ikea la preparación de esos espacios para los Reyes Magos. Lo que el adulto quiera evitar el niño lo va a disfrutar en el sentido de que respetemos las medidas y las distancias. Se liará lo que uno quiera que se líe. Está todo calculado para que el ritmo sea normal, con colas fluidas.

–Agotados pero con ilusión.

–Bueno, el día que hicimos las llamadas a Sus Majestades y todos nos dijeron que sí, pues eso fue un punto importante. Repetir la experiencia de lo que se trabajó durante su reinado, eso es gratificante. Hay mucha ilusión pero esto es algo nuevo. El personal de Fiestas y su delegado están implicados al 100% y la colaboración del Ayuntamiento es estupenda. Está siendo fácil trabajar ambos equipos. Detrás hay una gran labor y hay que pensar como un niño para disfrutar del día 5.

–La Asociación sigue además con su labor solidaria.

–Sí, hay que agradecer a las empresas implicadas que han seguido colaborando este año en la medidas de sus posibilidades. Están yendo muy bien las donaciones y Jerez es muy solidaria. Hemos llegado a atender a 900 niños de la ciudad para que ningún niño se quede sin juguete, es nuestro lema y lo vamos a conseguir.

–¿Qué demanda hace a los jerezanos?

–Nos queda una segunda parte que es la actividad solidaria para muchas organizaciones de nuestra ciudad que lo necesitan. Una vez que acabe todo habrá que ver lo recaudado y atender esa peticiones. De hecho, en la web también hay un número de cuenta en el que cualquier persona puede hacer su donativo.