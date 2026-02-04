No se descartan más desalojos en la zona rural de Jerez

En la noche del martes, en torno a 700 personas de la zona rural fueron desalojadas ante la posibilidad de que sus viviendas se vieran inundadas por una nueva crecida del río Guadalete o por el alto caudal que presentan los distintos arroyos que la surten. Estos se sumaban a los 150 vecinos que continúan fuera de sus casas desde la pasada semana dado que sus casas se encuentran totalmente anegadas.

No obstante, y dado que continúa lloviendo con fuerza en la Sierra de Grazalema, no se descarta que haya que hacer nuevos desalojos, según lo apuntado por el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, Manuel González. Ahora bien, esta decisión está a expensas de lo que determinen las autoridades en el dispositivo de emergencia habilitado en la ciudad, donde están presentes todas las administraciones públicas y que está encabezado por la Junta de Andalucía.

Mientras tanto, las Fuerzas de Seguridad del Estado continúan vigilando las distintas zonas afectadas no solo por la borrasca Leonardo, que afecta desde este miércoles, sino por las fuertes lluvias de la pasada semana. Así, se está controlado tanto que no haya accesos no autorizados a las viviendas, así como, en caso necesario, el rescate de personas y de animales.

El portavoz de la Guardia Civil indicó que el instituto armado, a través del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, está realizando también patrullajes con embarcaciones neumáticas en zonas ya desalojadas para actuar en caso de rescate de personas y de animales

Las zonas donde se decretaron en la noche del viernes los desalojos fueron los núcleos de Las Pachecas, Cejos del Inglés, La Ina, Lomopardo, la Greduela, la Mesa del Corral en La Barca, San Isidro del Guadalete, El Rabanito en Guadalcacín, El Portal, El Portalillo y La Corta en la zona de la Venta Las Angulas.