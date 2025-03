"No existe un riesgo de desbordamiento ahora mismo en el río Guadalete en Jerez"

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido esta mañana a las nueve y media la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado en el Monasterio de la Cartuja de Jerez por la crecida del río Guadalete.

Tras el encuentro, Colombo ha explicado que será a las doce de este mediodía cuando se decida si las familias desalojadas, más de un centenar de personas, pueden volver a sus viviendas de cara al fin de semana. Tal como ha detallado, la Agencia Estatal de Meteorología prevé una tregua importante para el sábado y lluvias controladas el domingo. Así, no será hasta el lunes por la tarde cuando comience la llegada de otra borrasca a la provincia.

"Tenemos que ser optimistas pero moderados, porque no podemos tampoco lanzar las campanas al vuelo, porque en todos los temas de emergencia hay que ser previsores y ser muy prudentes por lo que pueda pasar y lo que no podamos controlar con los datos que tenemos", ha advertido.

Estado de río Guadalete

Colombo ha explicado que esta madrugada, sobre las dos de la mañana, el río Guadalete alcanzó la cota más baja, desde que entró en nivel naranja la madrugada del jueves, "con un 4,67 y que ahora mismo estamos en torno a un 4,73 metros". "No peligra, por lo que tenemos previsto, que alcance ese nivel naranja, que es 5 metros. Creemos que con los datos que tenemos del tiempo y de las distintas situaciones de los arroyos y también del pantano de Bornos, pues creemos que no va a alcanzar esa cota de 5", ha dicho. Por tanto, "no existe un riesgo de que pueda haber un desbordamiento ahora mismo del río".

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz ha detallado que anoche el dispositivo tuvo que intervenir en Cañada Carrillo, donde se desalojó a cinco personas, "no por el desbordamiento del río, sino por motivos de que se quedaron incomunicados por la lluvia". Con una actuación de la Policía Nacional, coordinada con la Policía Local, las familias se desalojaron.

Colombo ha explicado también que el director de Infraestructuras del Agua "nos ha comunicado que el pantano de Bornos no tiene riesgo de desbordarse". No obstante, aprovechando que estos días no va a lloverse está estudiando desembalsar "todo aquello que pueda correr un riesgo" y se está trabajando en abrir las compuertas del azud de El Portal.

Con respecto a las carreteras, ha confirmado que actualmente hay once afectadas por el temporal en la provincia de Cádiz.